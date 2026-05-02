Alcuni sfollati possono tornareLa situazione migliora in Toscana, contenuto il fronte principale dell'incendio
SDA
2.5.2026 - 14:36
La situazione sul Monte Faeta – nel complesso dei Monti Pisani, tra i comuni di San Giuliano Terme e Lucca – mostra i primi cauti segnali di miglioramento, sebbene l'emergenza non sia ancora del tutto rientrata.
Il lavoro incessante delle squadre a terra e dei Canadair durante le ore di luce ha permesso di contenere il fronte principale dell'incendio.
Il rientro dei 3500 sfollati nelle loro abitazioni rimane per ora parziale e subordinato alle verifiche di sicurezza dei Vigili del Fuoco.
Al momento, circa due terzi dei residenti hanno ricevuto il via libera per tornare a casa, mentre chi risiede nelle zone più a ridosso delle aree boschive ancora interessate da focolai attivi dovrà attendere almeno un'altra notte nei centri di accoglienza.
L'allerta rimane
Le autorità locali mantengono lo stato di massima allerta a causa del rischio di riattivazione dei roghi dovuto ai cambiamenti del vento previsti per le prossime ore.
Le operazioni si stanno ora concentrando sulla bonifica accurata del terreno e sull'individuazione di eventuali braci nascoste nel sottobosco che potrebbero alimentare nuovi focolai.
Parallelamente, sono iniziati i primi rilievi tecnici per valutare l'entità dei danni alle infrastrutture elettriche e idriche, fondamentali per garantire il pieno ripristino della normalità nei quartieri più colpiti dall'evacuazione.