Madrid si smarca dalla linea dominante in Europa: mentre molti governi irrigidiscono confini e norme, l'esecutivo progressista di Pedro Sanchez avvia una regolarizzazione straordinaria destinata a oltre mezzo milione di immigrati irregolari.

Una scelta politica e simbolica che intreccia diritti, demografia ed economia, rivendicata come risposta «realistica» a una trasformazione già in atto nella società spagnola.

«Oggi è una giornata storica per il nostro Paese», ha dichiarato la ministra dell'Inclusione, Previdenza sociale e Migrazioni, Elma Saiz, al termine del Consiglio dei ministri. «Rafforziamo un modello migratorio fondato sui diritti umani, sull'integrazione e sulla convivenza, compatibile con la crescita economica e la coesione sociale».

La misura – concordata con Podemos e adottata via decreto dall'esecutivo di coalizione minoritario Psoe-Sumar, per evitare le forche caudine del Parlamento – apre l'iter per la concessione di un permesso di residenza legale a «circa mezzo milione di stranieri» presenti in Spagna da almeno cinque mesi prima del 31 dicembre 2026 e privi di precedenti penali. Inizialmente annuale, consentirà fin da subito l'accesso al lavoro «in tutti i settori e ovunque nel paese» ai richiedenti.

Che, poi, concluderanno l'iter di integrazione tramite la normativa ordinaria sugli Stranieri. Include i ricongiungimenti familiari da subito anche per i figli minori. I termini per la presentazione delle richieste di regolarizzazione inizieranno da aprile per concludere il 30 giugno.

I numeri spiegano i fatti

I numeri spiegano le ragioni della scelta. In Spagna vivono oltre 7 milioni di stranieri su 49,4 milioni di abitanti (dati Ine) e che rappresentano il 16% degli iscritti alla Previdenza sociale, come ha evidenziato la ministra Saiz.

Gli irregolari, secondo un report de centro di analisi Funcas, sono circa 840'000, otto volte più che nel 2017. In larga maggioranza (circa 91%) provenienti dall'America Latina. con nazionalità colombiana, peruviana e honduregna particolarmente numerose, di madrelingua ispanica.

Una forza lavoro in gran parte già inserita nei gangli dell'economia e che potrà essere ora regolarizzata. Mentre i flussi degli irregolari sono in calo: nel 2025 sono entrati in Spagna circa 37'000 migranti irregolari, pari a – 42% rispetto al 2024, secondo il ministero dell'Interno.

«È decisivo per l'espansione dell'economia»

Il governo lega apertamente la robusta crescita economica degli ultimi anni (del 2,9% del Pil nel 2025, oltre il doppio della media europea) al contributo dell'immigrazione. Non a caso Sanchez ha ripetuto che «è decisivo per l'espansione dell'economia».

E, proprio oggi, i dati diffusi dall'Ine sull'occupazione nel 2025 hanno segnato record di oltre 22,4 milioni di lavoratori, con un tasso di disoccupazione sceso sotto il 10% per la prima volta da 18 anni. E con quasi mezzo milione di persone in più nella forza lavoro attiva, che hanno attenuato le pressioni legate all'invecchiamento della popolazione, sostenendo il sistema di welfare.

Si inasprisce il dibattito politico

La sanatoria, ispirata a un'iniziativa legislativa popolare del 2023, sostenuta da 700'000 firme del mondo associativo (inclusa la Chiesa spagnola) ma bloccata in Parlamento, ha però esasperato lo scontro politico.

Il partito di estrema destra Vox, guidato da Santiago Abascal, ha reagito con toni estremi, bollandola come un «effetto di richiamo» per migliaia di persone. Ha accusato il governo di voler «sostituire il popolo spagnolo» e ha invocato «espulsioni e rimpatri forzati».

Mentre il leader del conservatore Partido Pupular, Alberto Nunez Feijoo, ha definito la regolarizzazione «una cortina di fumo» tesa a «distogliere l'attenzione» da criticità, come la gestione dei trasporti pubblici, dopo le recenti tragedie nazionali della strage ferroviaria di Adamuz (Cordoba) in cui sono morte 45 persone.