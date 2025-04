A scanso di sorprese, Friedrich Merz sarà eletto cancelliere il prossimo 6 maggio. KEYSTONE

L'era Merkel è lontana e anche la politica, per molti troppo prudente, di Olaf Scholz è alle spalle.

Friedrich Merz ufficializza la squadra dei futuri ministri conservatori e punta, per tirare la Germania fuori dalla crisi, su nomi nuovi: due top manager per l'economia e la digitalizzazione del Paese, un mastino bavarese agli Interni per la svolta sull'immigrazione, e un esperto di Difesa versato in diplomazia, fautore del massimo sostegno a Kiev, al ministero degli Esteri.

Con queste scelte il cancelliere in pectore, che dovrebbe essere eletto al Bundestag il 6 maggio, si è detto pronto ad affrontare le sfide dei prossimi anni e le molte incognite che assillano un'Europa «minacciata» e incerta del futuro.

Dalla parte dell'Ucraina, «paese attaccato»

«Il supporto all'Ucraina è necessario per preservare la pace e la libertà in Germania», ha scandito prendendo la parola al piccolo congresso di partito dei democristiani, che hanno approvato a Berlino il contratto di coalizione firmato coi socialdemocratici di Lars Klingbeil.

«Consideriamo il nostro aiuto all'Ucraina come uno sforzo congiunto di europei e americani dalla parte dell'Ucraina. Non siamo parte in causa in questa guerra e non vogliamo diventarlo, ma non siamo neanche terzi estranei o mediatori tra i fronti. Non ci devono essere dubbi sulla nostra posizione: senza se e senza ma, dalla parte di questo paese attaccato», ha incalzato ribadendo il rifiuto di una pace imposta.

Linea chiara sulla politica estera

Merz ha anche ribadito di non volere alcuna guerra commerciale con gli Usa, e di esser pronto a spendersi «con ogni forza per un mercato aperto». Sul fronte migranti, ha assicurato la svolta, che dovrà strappare la Germania alla seduzione dell'ultradestra: «Dal giorno numero uno proteggeremo al meglio le nostre frontiere, con respingimenti massicci».

Per realizzare questi piani, Merz ha scelto Johann Wadephul, 62 anni, come ministro degli Esteri. L'uomo della Cdu che in passato ha spinto per un sostegno pieno a Kiev, contestando le remore di Scholz e spingendo ad esempio per la consegna dei Taurus, che il Kanzler uscente ha sempre negato a Zelensky.

Ex riservista dell'esercito, giurista e poi deputato dal 2009, Wadephul è un fidatissimo di Merz, e viene ritenuto un grosso esperto di difesa. Avrebbe infatti potuto essere anche ministro del settore, che andrà invece all'SPD e resterà a Boris Pistorius.

Le altre nomine

Agli Interni sarà nominato il noto volto della Csu bavarese Alexander Dobrindt, «il nostro uomo di punta a Berlino per la questione centrale della svolta sui migranti», nelle parole di Markus Soeder, che ha presentato i tre ministri in quota del suo partito.

La stampa tedesca ha accolto con interesse anche le nomine della brandeburghese Katherina Reiche all'Economia – top manager del settore energetico, e proveniente dall'est – e quella di Karsten Wildberger, ceo di Mediamarkt e Saturn, designato alla Digitalizzazione all'Ammodernamento dello Stato.

All'Istruzione andrà Karen Prien, dello Schleswig-Holstein, prima ebrea a ricoprire un incarico da ministra. In squadra ci sono poi Patrick Schnieder ai Trasporti, Nina Warken alla Salute, Thorsten Frei come ministro per la Cancelleria e l'editore conservatore Wolfram Weimer come ministro di Stato alla Cultura.

È stato poi ancora Soeder a ostentare la scelta del suo partito per la ministra alla Ricerca e all'Aerospazio, Dorothea Baer, e il ministro dell'Alimentazione Agricoltura e Patria, Alois Rainer, sul quale ha commentato: «Dopo un vegano verde (ovvero Cem Oezdemir, ultimo a ricoprire questo ruolo, ndr) arriva un macellaio nero». Basta col tofu, ha ironizzato il populista bavarese.

Mancano le nomine dei socialdemocratici

Il governo di Merz sarà completo soltanto quando i socialdemocratici ufficializzeranno i loro nomi, il 5 maggio.

Il partito di Klingbeil attende il referendum della base, che dovrà pronunciarsi sul patto con Merz, il cui risultato è atteso il 30 aprile. E solo se sarà positivo Merz sarà eletto cancelliere al Bundestag, il 6 maggio.

Ma all'Eliseo non hanno dubbi: è stata già annunciata una sua visita a Parigi il 7.