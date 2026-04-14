L'amicizia per essere alla fine. Keystone

«Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato»: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato in esclusiva dal Corriere della Sera.

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«Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? – chiede Donald Trump al quotidiano italiano – Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo», aggiungendo anche che «è molto diversa da come me la immaginavo».

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato anche la reazione della premier italiana, quando ha definito le sue parole rivolte al papa «inaccettabili».

«È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità».

Non è mancato nemmeno un nuovo attacco frontale a Leone XIV: «Non capisce – afferma – e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese».

Sulla sconfitta di Orban

Infine, la sconfitta elettorale del premier ungherese Viktor Orban: «Era un mio amico, non era la mia elezione ma era un mio amico, un brav'uomo, ha fatto un buon lavoro sull'immigrazione. Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo paese, come ha fatto l'Italia».

Secondo il Tycoon, infatti, l'Europa sta «distruggendo se stessa dall'interno» con le sue politiche di immigrazione e con quelle legate all'energia.

Gli europei «pagano i più alti costi del mondo per l'energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto».