  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intervistato dal Corriere La stoccata di Trump: «Sono scioccato da Giorgia Meloni, pensavo avesse coraggio»

SDA

14.4.2026 - 15:36

L'amicizia per essere alla fine.
L'amicizia per essere alla fine.
Keystone

«Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato»: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato in esclusiva dal Corriere della Sera.

Keystone-SDA

14.04.2026, 15:36

14.04.2026, 15:56

«Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? – chiede Donald Trump al quotidiano italiano – Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo», aggiungendo anche che «è molto diversa da come me la immaginavo».

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato anche la reazione della premier italiana, quando ha definito le sue parole rivolte al papa «inaccettabili».

Conflitto solo verbale?. Leone XIV sfida Trump: «Un pulsante nucleare per il Vaticano». Ecco la storia di uno scontro senza precedenti

Conflitto solo verbale?Leone XIV sfida Trump: «Un pulsante nucleare per il Vaticano». Ecco la storia di uno scontro senza precedenti

«È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità».

Non è mancato nemmeno un nuovo attacco frontale a Leone XIV: «Non capisce – afferma – e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese».

Sulla sconfitta di Orban

Infine, la sconfitta elettorale del premier ungherese Viktor Orban: «Era un mio amico, non era la mia elezione ma era un mio amico, un brav'uomo, ha fatto un buon lavoro sull'immigrazione. Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo paese, come ha fatto l'Italia».

Secondo il Tycoon, infatti, l'Europa sta «distruggendo se stessa dall'interno» con le sue politiche di immigrazione e con quelle legate all'energia.

Gli europei «pagano i più alti costi del mondo per l'energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto».

I più letti

Migros licenzia altre decine di dipendenti senza preavviso, la riorganizzazione continua
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?
Fermato in Svizzera un camionista che aveva guidato per ben 27 ore di fila
Leone XIV sfida Trump: «Un pulsante nucleare per il Vaticano». Ecco la storia di uno scontro senza precedenti

Altre notizie

Vicino ad Algeri. Un doppio attentato suicida durante la visita del Papa in Algeria, ecco cosa si sa

Vicino ad AlgeriUn doppio attentato suicida durante la visita del Papa in Algeria, ecco cosa si sa

Si terrà venerdì. Parigi annuncia una conferenza fra «Paesi non belligeranti» per una missione sullo stretto di Hormuz

Si terrà venerdìParigi annuncia una conferenza fra «Paesi non belligeranti» per una missione sullo stretto di Hormuz

16 i feriti. Shock in Turchia: un ex studente apre il fuoco in un liceo, poi si suicida

16 i feritiShock in Turchia: un ex studente apre il fuoco in un liceo, poi si suicida