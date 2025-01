La strategia di Trump: «Dici loro: "Questo tizio è proprio pazzo"»

Il presidente eletto Donald Trump KEYSTONE

Vuole tenere gli Stati Uniti fuori dal mondo e inglobare il Canada, la Groenlandia e il Canale di Panama: la politica estera di Donald Trump è imprevedibile... con un sistema. Il modello? Il «pazzo» Richard Nixon. Funzionerà pure nel suo secondo mandato?

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump stupisce con richieste non convenzionali, come prendere il controllo del Canale di Panama e annettere Canada e Groenlandia agli Stati Uniti.

Questo espansionismo contraddice i suoi annunci di ritiro dalla politica mondiale e confonde anche i suoi colleghi di partito.

In particolare in politica estera, il tycoon sembra seguire la teoria del «Madman», la «teoria del folle», associata principalmente all'ex presidente Richard Nixon.

Corea del Nord, Siria e Iran: ecco altri esempi di «Madman» nel primo mandato di Trump.

Justin Trudeau il 6 gennaio annuncia le sue dimissioni da premier del Canada. E cosa fa Donald Trump? Si scaglia contro il «governatore», come lo chiama lui in modo beffardo, con la sua oltraggiosa richiesta che il Paese si unisca agli Stati Uniti.

«Molti canadesi vorrebbero essere il 51esimo Stato», scrive il tycoon del tutto indifferente alla dichiarata uscita di scena di Trudeau.

Non è solo l'enorme Paese confinante a nord degli Stati Uniti ad aver preso in simpatia Trump. Il presidente, insediatosi lunedì 20 gennaio, ha già messo gli occhi anche sul Canale di Panama, strategicamente importante, a sud.

Poco prima di Natale, il 78enne ha minacciato i sostenitori in Arizona che non deve cadere nelle «mani sbagliate». Si riferiva alla Cina.

Quanto è bella Panama

Anche i «prezzi esorbitanti» applicati per la traversata tra l'Atlantico e il Pacifico infastidiscono Trump: «Il totale furto al nostro Paese cesserà immediatamente», ha detto, riferendosi al suo insediamento.

Il presidente di Panama si sforza poi di spiegare che sono gli operatori a stabilire le tariffe, e non lo Stato. Jose Raul Mulino sottolinea inoltre che il suo Paese non rinuncerà alla sovranità sul canale.

Le navi si incastrano nel lago artificiale Gatún, vicino a Colón, per poter utilizzare il Canale di Panama: le sue tariffe sono aumentate a causa dei cambiamenti climatici, di cui Trump dubita. Poiché i laghi hanno meno acqua, non sono più in grado di gestire un numero di navi pari a quello di un tempo. Keystone

Anche la Groenlandia non è male

E poi c'è la questione della Groenlandia. L'idea che gli Stati Uniti possano acquistare l'isola più grande del mondo dalla Danimarca è stata ventilata per la prima volta da Trump già il 18 agosto 2019.

Il profano rimase stupito e l'esperto sorpreso: «Prometto di non fare questo alla Groenlandia», scherzò all'epoca la prima ministra Mette Frederiksen a proposito di quella «discussione assurda».

E Trump? Non lo trova affatto divertente: «Alla luce del commento della Frederiksen che non vuole discutere dell'acquisto della Groenlandia, rinvio il nostro incontro, che era previsto (...), a un altro momento».

La visita di Stato viene annullata senza ulteriori indugi: Trump fa capire che fa sul serio, per quanto la sua proposta possa essere specifica.

«Rendi la Groenlandia di nuovo grande!»

Già prima dell'inizio del suo secondo mandato, Trump ha risollevato la questione. «Ho sentito che il popolo della Groenlandia è MAGA», ha scritto, riferendosi al suo movimento (Make America Great Again).

«Make Greenland Great Again!» e aggiunge: «La custodiremo e la proteggeremo da un mondo esterno molto cattivo».

Sembra un'offerta che non si può rifiutare.

Alcuni degli interessati la vedono in modo diverso. «La Groenlandia è nostra», controbatte il primo ministro della Groenlandia Múte B. Egede. «Non siamo in vendita e non lo saremo mai».

È «ingenuo» pensare che la felicità degli isolani dipenda dalla possibilità di diventare americani, aggiunge la deputata Aaja Chemnitz su Facebook.

Anche la Danimarca batte bandiera: dopo più di 500 anni, la famiglia reale sta cambiando il suo stemma per rappresentare le Isole Faroe e la Groenlandia.

Ma la nuova amministrazione americana non molla: mentre Donald Trump Jr. s'è recato improvvisamente e privatamente in Groenlandia, Elon Musk ha chiesto che i groenlandesi possano decidere del proprio futuro: «E credo che vogliano far parte dell'America».

Nixon e la teoria del pazzo

Panama, Canada, Groenlandia: da un lato Trump sta sviluppando un appetito coloniale. Dall'altro si è candidato con la promessa di riportare a casa le truppe e di tenere gli Stati Uniti più lontani dalla politica mondiale e forse anche dalla NATO.

Queste due idee sono in contraddizione palese.

Non c'è da stupirsi che anche i colleghi di partito si stiano «grattando la testa» per le nuove affermazioni su Canada e Groenlandia, come descrive «The Hill» la confusione tra i repubblicani.

La politica estera di Trump non confonde solo gli amici, ma anche i nemici. Ma dietro c'è un sistema. Si tratta della cosiddetta teoria del «Madman»: il termine è associato principalmente all'egida di Richard Nixon.

L'ex presidente degli Stati Uniti ha cercato di dipingere se stesso come un grande «odiatore» dei comunisti, tanto che i suoi avversari avrebbero dovuto fidarsi di lui per scendere a compromessi su minacce assurde.

Colpi dolorosi e amori sorprendenti

Grazie al primo mandato di Trump, ci sono alcune prove che dimostrano come lui prenda a cuore questa teoria.

Ad esempio nell'aprile 2017 pensa ad alta voce di colpire militarmente la Corea del Nord a causa del programma missilistico, prima che Kim Jong-un gli scriva «bellissime lettere» nell'estate del 2018 e che il nordcoreano e l'americano si «innamorino».

Kim Jong-un e Donald Trump a Singapore il 12 giugno 2018. Keystone

Un esempio dal Medio Oriente arriva nello stesso periodo: quando nel 2017 Bashar al-Assad usò armi chimiche contro la sua stessa popolazione, Trump disse di voler far uccidere il dittatore siriano, ma l'allora segretario alla difesa Jim Mattis lo dissuase.

Ma la risposta alternativa del tycoon è stata massiccia. E ha messo in imbarazzo anche Vladimir Putin, con il quale Trump intrattiene rapporti di amicizia: senza alcuna consultazione con il Cremlino, gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missili contro la Siria, alleata di Mosca, distruggendo importanti strutture militari.

Pure l'attacco a sorpresa al comandante iraniano Qasem Soleimani, il 3 gennaio 2020, dimostra che il tycoon rimane imprevedibile e può colpire duro.

La tattica del Madman può essere applicata anche ad altri settori della politica.

Pure la Corea del Sud ha avuto a che fare con il Madman

Questo potrebbe anche includere l'annuncio di non difendere quei partner della NATO che spendono meno del 2% del loro prodotto interno lordo in armamenti, come Trump ha indicato nel febbraio 2024.

Nel frattempo, il repubblicano avrebbe addirittura chiesto di innalzare la cifra al 5%.

La teoria del Madman può essere messa in pratica anche nei negoziati, come dimostra un esempio dell'ottobre 2017, quando Washington stava negoziando un nuovo accordo commerciale con Seul: «Axios» descrive una scena eloquente.

Donald Trump stringe la mano al presidente sudcoreano Moon Jae-in a Seul il 7 novembre 2017. Keystone

«Gli dici: "Questo tizio è così pazzo che potrebbe uscire dai negoziati in qualsiasi momento"», spiega Trump al suo negoziatore. «Digli: "Da un momento all'altro!". E comunque, forse lo farò».

L'azione del pazzo funzionerà una seconda volta?

Lo schema si inserisce comunque nei negoziati che Trump ha avviato con Germania, Giappone e Corea del Sud durante il suo primo mandato, affinché questi Paesi pagassero di più per le truppe statunitensi di stanza nel Paese.

Secondo «Foreign Policy», il 78enne ha coltivato l'immagine del Madman tra il 2017 e il 2021. Ma funzionerà una seconda volta? La rivista specializzata ha i suoi dubbi: l'atteggiamento ha funzionato più con gli alleati che con gli avversari.

E ora tutti si sono adattati a questo copione. Chi dirà a chi è sotto pressione che la situazione migliorerebbe se si arrendessero?

Se però Trump non si spoglia della sua immagine di pazzoide, c'è il rischio che l'americano si spinga oltre e faccia minacce ancora più folli, il che potrebbe innescare una spirale imprevedibile, secondo Foreign Policy.