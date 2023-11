Una manifestazione a New York pro Palestina. (immagine d'illustrazione) Keystone

La Svizzera è membro di una task force internazionale che combatte il finanziamento di Hamas. La Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI), a cui partecipa anche Israele, è stata istituita dopo l'attacco dell'organizzazione islamista del 7 ottobre.

La Svizzera è elencata come membro della task force in una nota diffusa lunedì dal Dipartimento del tesoro statunitense. Ne fanno parte anche Israele, Stati Uniti, Australia, Canada, Estonia, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Uno degli obiettivi principali del CTFTI è quello di unire e rafforzare gli sforzi per combattere i flussi finanziari internazionali verso Hamas, secondo il dipartimento statunitense. Le autorità antiriciclaggio di ogni Paese membro sono attive nella task force.

In Svizzera, questo compito è svolto dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), gestito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol). La partecipazione della Svizzera alla task force internazionale non era menzionata sul sito web del MROS mercoledì mattina.

ats