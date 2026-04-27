Donald Trump ha elogiato le forze di sicurezza dopo il tentato attentato. Imago

Il tentato attentato durante la cena della White House Correspondents’ Association solleva interrogativi scomodi sull’architettura di sicurezza che circonda il presidente degli Stati Uniti. E, più in generale, sui limiti della tecnologia e dei servizi segreti.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Il tentato attentato durante la cena dei corrispondenti ha sollevato dubbi sull’efficacia del sistema di sicurezza attorno al presidente degli Stati Uniti.

Non si è trattato però di un fallimento tecnologico, bensì di una decisione di protocollo e di falle strutturali nell’organizzazione.

L’attentatore, senza precedenti penali, ha sfruttato vulnerabilità note, come l’accesso all’hotel e l’assenza di controlli dopo l’ingresso del presidente.

L’episodio mostra che, più che migliorare la tecnologia, è necessario ripensare il concetto stesso di sicurezza in eventi pubblici di questo tipo. Mostra di più

È durato solo pochi secondi. Un uomo corre lungo il corridoio di un hotel, supera i metal detector, passa accanto agli agenti di sicurezza e si dirige dritto verso la sala da ballo dove si trova il presidente americano.

Si sentono degli spari. Poi l’uomo finisce a terra.

Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha definito l’esito dell’attacco alla cena dei corrispondenti, poche ore dopo i fatti, un «grande successo sul piano della sicurezza». Ma è davvero così?

L’attentatore è riuscito a superare metal detector e telecamere, senza essere fermato nemmeno dai sistemi di analisi comportamentale basati sull’intelligenza artificiale.

A prima vista può sembrare un fallimento tecnologico. Ma a uno sguardo più attento emerge rapidamente come il problema sia stato piuttosto legato alle circostanze e alle procedure.

President Donald Trump and first lady Melania Trump were evacuated out of the White House Correspondents’ Association Dinner minutes after it began, as attendees took cover on the floor. USA TODAY reporters inside the ballroom at the Washington Hilton hotel say they heard loud… pic.twitter.com/wsaAi22p3K — USA TODAY (@USATODAY) April 26, 2026

Cosa ha funzionato e cosa no

Il primo interrogativo riguarda le armi e, soprattutto, come l’attentatore sia riuscito a introdurle.

I servizi segreti avevano verificato in anticipo i nomi di tutti gli ospiti dell’hotel attraverso una banca dati contenente mandati di arresto e persone segnalate come potenzialmente pericolose.

Il sospetto non compariva perché non aveva precedenti penali. Le armi, acquistate legalmente, non rappresentavano quindi un’anomalia.

Nessun sistema al mondo lo avrebbe segnalato o ritenuto sospetto: fino a quel momento, semplicemente, non aveva attirato l’attenzione.

Ma come ha fatto a superare anche i metal detector?

Nei video diffusi da Donald Trump sui social poco dopo l’accaduto, si vede chiaramente che gli agenti stavano smontando i dispositivi proprio mentre l’uomo vi passava attraverso di corsa.

La spiegazione ufficiale è che, una volta che il presidente aveva preso posto nella sala, non erano più ammessi altri ospiti nell’area protetta. Per questo i controlli erano stati rimossi. Non un guasto tecnologico, dunque, ma una scelta di protocollo.

Ed è qui che si trova il nodo della vicenda.

Le forze di sicurezza sono riuscite a fermare l'attentatore. Imago

Una conoscenza dall'interno

Il sospetto è riuscito ad arrivare fino al perimetro più esterno della sicurezza perché si era registrato come normale cliente dell’hotel.

Era arrivato all’Washington Hilton già il venerdì, il giorno prima della cena. Conosceva la struttura, le procedure, il ritmo della serata. Aveva avuto tempo sufficiente per muoversi con una conoscenza quasi «interna», pur senza esserlo davvero.

Un dettaglio merita particolare attenzione: il sospetto ha viaggiato in treno da Los Angeles, passando per Chicago, fino a Washington. Una scelta precisa, che gli ha consentito di trasportare armi senza sottoporsi ai controlli di sicurezza aeroportuali.

Oggi, chi pianifica un attentato e non ha precedenti penali non ha bisogno di improvvisare: basta conoscere le falle dell’infrastruttura, che peraltro sono ampiamente note.

Le lezioni da trarre

Questi elementi non sono sfuggiti all’amministrazione e ai servizi segreti, che stanno già discutendo possibili correttivi.

Una questione centrale riguarda la partecipazione simultanea di così tanti alti rappresentanti del governo a eventi pubblici. Alcuni funzionari avevano già espresso perplessità sulla presenza congiunta di presidente e vicepresidente fuori dalla Casa Bianca.

La vera lezione della serata, quindi, non è la necessità di metal detector più sofisticati o di sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. È piuttosto la messa in discussione del principio stesso di riunire l’uomo più potente del mondo e l’intero governo in un hotel aperto al pubblico.

Il Washington Hilton non è un luogo qualunque. Proprio qui, 45 anni fa, Ronald Reagan fu colpito in un attentato. All’epoca si intervenne con modifiche strutturali e protocolli più rigidi.

La tecnologia del 2026 è incomparabilmente più avanzata rispetto a quella del 1981. Ma la questione di fondo resta identica: un luogo pubblico non può essere completamente controllato, indipendentemente dal numero di livelli di sicurezza.

La serata non ha dimostrato che la tecnologia ha fallito. Ha dimostrato che nessuna tecnologia può risolvere un problema di concezione.