La testimonianza da Mosca: «Per la prima volta ho avuto davvero paura»

Il 1. agosto i vigili del fuoco davanti al grattacielo di Mosca colpito per la seconda volta da un drone ucraino. AP

Con gli attacchi dei droni, la guerra in Ucraina iniziata dalla Russia è arrivata ora anche nel cuore di Mosca. Alcuni abitanti della capitale russa hanno quindi sentito per la prima volta la paura del conflitto.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo gli attacchi dei droni ucraini a Mosca degli scorsi giorni, molti residenti sono ora preoccupati.

Si chiedono anche come facciano le persone colpite nella zona di guerra a sopportare la paura degli attacchi.

Secondo un esperto, se i droni venissero lanciati in Ucraina, sarebbe «piuttosto imbarazzante» per le difese aeree russe. Mostra di più

Le scintillanti torri del quartiere degli affari di Mosca City dominano lo skyline della capitale russa. Gli eleganti edifici in vetro e acciaio, progettati per attirare gli investimenti durante il boom economico dei primi anni 2000, sono un contrasto drammatico con il resto della città, che ha più di 800 anni.

Ma dopo una serie di attacchi di droni che hanno portato la guerra in Ucraina al centro del potere russo, c'è il segno della vulnerabilità di Mosca. Gli attacchi del 30 luglio e del 1. agosto non sono i primi a colpire la capitale russa: a maggio, un drone ha persino centrato il Cremlino senza però causare danni visibili.

Ma queste recenti esplosioni hanno parzialmente distrutto la facciata di un grattacielo e mandato in frantumi i vetri, finiti in strada. Anche se nessuno è rimasto ferito, alcuni moscoviti hanno ora paura: «È molto preoccupante perché ci si sveglia di notte e si sentono le esplosioni», ha detto la residente Ulfija, che come altri abitanti della città vuole dare solo il suo nome di battesimo per paura di essere punita.

«Per la prima volta ho avuto davvero paura»

Un'altra donna, di nome Ekaterina, ha sottolineato che l'esplosione di martedì è sembrato un tuono: «Credo di essermi spaventata davvero per la prima volta. Non capisco come le persone in una zona di guerra possano vivere così ogni giorno senza impazzire».

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto due droni ucraini alle porte di Mosca e di averne bloccato elettronicamente un altro, facendolo schiantare contro il grattacielo del cosiddetto quartiere IQ, che ospita i Ministeri dello Sviluppo Economico, dello Sviluppo Digitale e delle Comunicazioni e dell'Industria e Commercio, ossia lo stesso edificio colpito il 30 luglio.

Il complesso è stato isolato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Comitato investigativo russo. Poche ore dopo, i residenti erano già tornati a passeggiare nel quartiere sul fiume Moscova, mentre altri prendevano il sole sulle panchine. Intorno alle 13.00 di martedì, gli operai stavano già iniziando a sostituire le finestre danneggiate.

È solo una questione di abitudine?

Il quartiere degli affari si trova a circa dieci minuti di metropolitana a ovest del Cremlino e offre alcuni dei ristoranti più eleganti di Mosca con ampie vedute della capitale e una varietà di caviali, crostacei dell'Estremo Oriente russo o cucina francese sul menu.

There was another UAV attack on Moscow City tonight. One UAV reportedly hit the same building that was struck on July 29. https://t.co/mVbitmwbNYhttps://t.co/nEoWadUpSW pic.twitter.com/eH13zOZCij — Rob Lee (@RALee85) August 1, 2023

Ma la triste notizia non poteva essere ignorata. Mentre la televisione di Stato russa ha ampiamente minimizzato gli attacchi, un canale ha intervallato un pezzo su come le difese aeree di Mosca fossero riuscite a intercettare i droni con notizie di attacchi russi in Ucraina.

Mychajlo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato in Ucraina che Mosca si sta «abituando rapidamente alla guerra totale», senza confermare o smentire il coinvolgimento di Kiev negli attacchi con i droni. Dopo l'attacco del 30 luglio, il Cremlino ha dichiarato che le precauzioni di sicurezza sarebbero state aumentate.

«Piuttosto imbarazzante» per la difesa aerea russa

Tuttavia, le dimensioni del drone che ha colpito il quartiere degli affari nel centro di Mosca hanno indotto gli osservatori a mettere in dubbio la capacità delle difese aeree della capitale, poiché il drone potrebbe essere stato lanciato dall'Ucraina.

«Se così fosse, sarebbe piuttosto imbarazzante per le difese aeree russe», ha affermato Ulrike Franke, esperta di droni e tecnologia militare presso il think tank European Council on Foreign Relations. «Se un drone è stato nello spazio aereo russo per ore, la difesa aerea avrebbe dovuto rilevarlo e abbatterlo prima».

L'esperto di Russia Keir Giles, del think tank londinese Chatham House, ha sottolineato che, sebbene i droni non abbiano fatto molti danni, il fatto stesso che ora i droni stiano puntando su Mosca «buca la narrazione russa secondo cui la guerra contro l'Ucraina ha successo e viene condotta lontano da qualsiasi conseguenza per i russi stessi». Questo sarà sempre più difficile da spiegare per la macchina della propaganda russa.

«Basta diffondere il panico»

Un moscovita di nome Eldar ha descritto così la situazione: «Noi attacchiamo loro, loro attaccano noi. È ovvio che loro avranno successo da qualche parte e noi da qualche altra. Dovremmo cercare di rafforzare la difesa».

A Odintsovo, dove sono stati abbattuti alcuni droni a circa 30 chilometri a sud-ovest della capitale, i residenti hanno discusso degli eventi sul loro canale locale Telegram.

Una donna ha detto di aver sentito dei rumori che si sono rivelati essere auto o contenitori di rifiuti non chiusi correttamente. E di aver visto dei presunti droni che si sono rivelati essere uno stormo di uccelli, un aereo e un sacchetto di plastica nel vento.

«Come è possibile vivere in questo modo?», ha chiesto al gruppo. «Smettetela di diffondere il panico», è stata ammonita. Un altro ha scritto: «Se sentite un rumore, siate felici di non essere stati colpiti».