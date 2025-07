La premier Paetongtarn Shinawatra. Keystone

Sospesa per una telefonata controversa con Hun Sen, la premier thailandese Paetongtarn Shinawatra lascia il Paese in balia di un nuovo caos politico e istituzionale.

La Thailandia ripiomba nel caos. La Corte Costituzionale ha sospeso dopo soli 10 mesi di carica la giovane premier Paetongtarn Shinawatra, scivolata su una maldestra conversazione telefonica in cui sembra voler placare l'ira dell'ex leader cambogiano Hun Sen a seguito di uno scontro militare di confine tra i due Paesi, avvenuto a fine maggio.

Con la lunga esperienza del colpo di Stato militare del 2014 ben viva, la Corte ha preso la dirompente decisione dopo che 36 senatori hanno accusato la premier con una petizione di aver violato le disposizioni etiche della Costituzione nel colloquio di giugno con Hun Sen, l'uomo forte della Cambogia che ha ceduto la premiership al figlio Hun Manet, in merito allo scontro del 28 maggio in cui è morto un soldato di Phnom Penh.

Nella conversazione, Paetongtarn, 38 anni, ha definito un «oppositore» il comandante dell'esercito thailandese responsabile della regione di confine e ha detto a Hun Sen, chiamandolo «zio», che non voleva che lui ascoltasse i pesanti giudizi espressi dall'alto militare. In una nota, la Corte ha chiesto a Paetongtarn di presentare spiegazioni sulle presunte violazioni costituzionali entro 15 giorni.

La reazione della premier

Più tardi, la premier ha dichiarato ai media di aver accettato la sospensione e che avrebbe fatto di tutto «per dimostrare che le sue intenzione e i suoi sforzi erano volti a lavorare per il Paese», non per un proprio tornaconto.

In seguito alla conversazione telefonica incriminata del 15 giugno, trapelata dalla parte della Cambogia, Paetongtarn ha riferito, nel mezzo della bufera politica, di aver parlato con il comandante della Seconda regione dell'esercito per chiarire di non avere cattive intenzioni, aggiungendo che le sue osservazioni erano «parte di una tattica di comunicazione».

Tensione militare al confine e rimpasto in corso

Le forze armate thailandesi e cambogiane sono in una situazione di stallo lungo il confine dopo lo scontro con i limiti ai valichi di frontiera imposti da entrambi i governi, parte di contenziosi che includono anche rivendicazioni territoriali.

La sospensione di Paetongtarn è maturata poco dopo il rimpasto di governo approvato dal re Rama X: il vicepremier Suriya Jungrungreangkit dovrebbe ricoprire la carica di premier ad interim fino a giovedì, quando si insedierà il nuovo esecutivo con Phumtham Wechayachai, ministro della Difesa uscente dirottato agli Interni, che assumerà la carica di premier ad interim, dopo la rottura con la maggioranza di uno dei partiti della coalizione di Paetongtarn. Che, a complicare le cose, dovrebbe ricoprire il ruolo di ministro della Cultura nel nuovo esecutivo.

Le radici familiari e il futuro incerto

La premier sospesa è la più giovane dei tre figli dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, deposto dal colpo di Stato militare nel 2006, ma che rimane la mente del partito al potere Pheu Thai.

Insomma, un quadro complesso su cui pende l'incertezza dei prossimi passaggi politici e dei tempi della Corte sull'indagine a carico di Paetongtarn, tra il possibile reintegro o la rimozione definitiva.

La Thailandia, in altri termini, si avvia verso un nuovo e sfiancante limbo.