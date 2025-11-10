TensioniLa Thailandia sospende l'accordo di pace con la Cambogia
SDA
10.11.2025 - 11:23
La Thailandia ha annunciato la sospensione dell'attuazione dell'accordo di pace con la Cambogia supervisionato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che due soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti in un'esplosione.
Keystone-SDA
10.11.2025, 11:23
10.11.2025, 11:24
SDA
«La dichiarazione congiunta che abbiamo portato avanti per circa una settimana verrà interrotta», compreso il rilascio di 18 soldati cambogiani detenuti, ha affermato il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat.
Il «Kuala Lumpur Peace Accord», firmato lo scorso 26 ottobre, estendeva la tregua raggiunta a luglio fra i due paesi. L'intesa prevedeva una de-escalation al confine, con un ritiro delle armi, e la liberazione dei prigionieri di guerra. Ma anche l'impegno a risolvere le eventuali dispute in modo pacifico e in base al diritto internazionale.