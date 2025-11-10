  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni La Thailandia sospende l'accordo di pace con la Cambogia

SDA

10.11.2025 - 11:23

Uno dei soldati thailandesi ferito da una mina sul confine con la Cambogia, nella provincia di Si Sa Ket nel nord della Thailandia.
Uno dei soldati thailandesi ferito da una mina sul confine con la Cambogia, nella provincia di Si Sa Ket nel nord della Thailandia.
Keystone

La Thailandia ha annunciato la sospensione dell'attuazione dell'accordo di pace con la Cambogia supervisionato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che due soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti in un'esplosione.

Keystone-SDA

10.11.2025, 11:23

10.11.2025, 11:24

«La dichiarazione congiunta che abbiamo portato avanti per circa una settimana verrà interrotta», compreso il rilascio di 18 soldati cambogiani detenuti, ha affermato il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat.

Il «Kuala Lumpur Peace Accord», firmato lo scorso 26 ottobre, estendeva la tregua raggiunta a luglio fra i due paesi. L'intesa prevedeva una de-escalation al confine, con un ritiro delle armi, e la liberazione dei prigionieri di guerra. Ma anche l'impegno a risolvere le eventuali dispute in modo pacifico e in base al diritto internazionale.

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
La confessione della moglie di Jimmy Kimmel: «Ho perso la mia famiglia per Trump»
Escogita un piano per non pagare gli alimenti, ma un dettaglio lo tradisce

Altre notizie

Francia. Nicolas Sarkozy esce di prigione, concessa la libertà vigilata

FranciaNicolas Sarkozy esce di prigione, concessa la libertà vigilata

Conferenza per il clima. Al via la Cop30 a Belém, due settimane decisive per il clima

Conferenza per il climaAl via la Cop30 a Belém, due settimane decisive per il clima

Una frattura insanabile. La confessione della moglie di Jimmy Kimmel: «Ho perso la mia famiglia per Trump»

Una frattura insanabileLa confessione della moglie di Jimmy Kimmel: «Ho perso la mia famiglia per Trump»