A Istanbul, cittadini acquistano bandiere e ritratti di Ataturk in vista delle celebrazioni del 100° anniversario della Repubblica turca. Keystone

Domenica 29 ottobre sarà celebrato il 100° anniversario della fondazione della Repubblica di Turchia da parte di Mustafa Kemal Ataturk. Previsti eventi durante l'intero fine settimana nella capitale Ankara, ma anche a Istanbul e in tutte le altre città del Paese.

Molte delle commemorazioni coinvolgeranno le forze armate, a testimoniare il passato militare del fondatore della Repubblica Mustafa Kemal, il generale ottomano che dopo la sconfitta dell'Impero durante la prima guerra mondiale guidò i soldati turchi in quella che è ricordata come «la lotta per l'indipendenza», sconfisse le potenze che occupavano l'Anatolia e andò a fondare un nuovo Stato repubblicano, separando la religione dalla politica e definendo i confini della nuova nazione.

Ataturk – cognome che Mustafa Kemal adottò nel 1934 e che significa «il padre dei turchi» – restò presidente fino alla sua morte nel 1938 e in 15 anni approvò riforme che cambiarono per sempre il Paese. Diede il diritto di voto alle donne, introdusse l'alfabeto latino in sostituzione dei caratteri ottomani, incoraggiò la popolazione a vestirsi seguendo uno stile moderno e occidentale e adottò un calendario e un orologio in linea con gli standard europei.

Il padre della patria sarà omaggiato domenica presso il suo mausoleo ad Ankara, l'Anitkabir, dall'attuale presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha in programma anche di tenere un discorso alla nazione, partecipare alle parate militari a Istanbul e alla celebrazione nell'Assemblea parlamentare della capitale turca.

Il Bosforo, il canale che separa la sponda europea da quella anatolica di Istanbul, ospiterà una parata navale e poi si tingerà dei colori della bandiera turca, il rosso e il bianco, durante uno spettacolo di fuochi artificiali previsto per domenica sera. Anche in tutte le altre città del Paese andranno in scena vari spettacoli e celebrazioni, unite dal tema «il secolo della Turchia».

