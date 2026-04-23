Giro di vite sui social in Turchia. (foto simbolica) Keystone

Il Parlamento turco ha approvato una nuova normativa che vieta ai minori di 15 anni di registrarsi sulle piattaforme social e introduce rigidi regolamenti riguardo ai videogiochi online, che non potranno essere disponibili senza una classificazione in base all'età.

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Secondo quanto riferiscono i media locali, le norme entreranno in vigore a sei mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale e, oltre a vietare ai minori di 15 anni di registrarsi sulle piattaforme social, impongono nuovi obblighi per le grandi aziende che gestiscono i social media, che saranno tenute a implementare sistemi efficaci per garantire che gli utenti minori di 15 anni non possano creare account.

I genitori avranno a disposizione nuovi strumenti di controllo, tra cui la possibilità di gestire le impostazioni dell'account dei figli, approvare o limitare gli acquisti su applicazioni e monitorare o limitare il tempo di utilizzo dello schermo da parte dei figli.

In base alle nuove norme, le grandi piattaforme social dovranno ottemperare agli ordini di rimozione dei contenuti o di blocco dell'accesso entro un'ora nei casi urgenti che coinvolgono la sicurezza nazionale o la pubblica sicurezza, un lasso di tempo significativamente più breve rispetto a quello attualmente previsto dalla maggior parte delle piattaforme in base agli standard generali di moderazione dei contenuti.

Se una piattaforma social non si comporterà in linea con in nuovi regolamenti entro 30 giorni dal ricevimento di una sanzione amministrativa, le nuove inserzioni pubblicitarie sulla piattaforma saranno vietate. Le violazioni reiterate potrebbero comportare riduzioni della banda del 50% fino a un massimo del 90%, limitando di fatto l'accesso alla piattaforma in tutta la Turchia.