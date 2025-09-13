Erika Kirk ha parlato per la prima volta in un'emozionante dichiarazione video dopo la morte del marito, Charlie Kirk. La vedova ha annunciato che continuerà – e addirittura amplierà – il movimento Turning Point USA fondato dal defunto leader MAGA.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attivista ultraconservatore Charlie Kirk è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco durante un'apparizione alla Utah Valley University e un uomo di 22 anni è stato arrestato come sospetto.

Nella sua prima dichiarazione, la vedova Erika Kirk ha promesso di continuare ed espandere l'eredità del marito e il movimento Turning Point USA.

La donna ha annunciato che continuerà i tour promozionali, le conferenze e i podcast programmati e ha ringraziato il presidente Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance per il loro sostegno. Mostra di più

Nella sua prima dichiarazione pubblica dopo la morte dell'attivista ultraconservatore Charlie Kirk, la vedova Erika Kirk si è rivolta direttamente all'autore del crimine.

«Non avete idea di quello che avete appena scatenato sull'intero Paese», ha detto in un discorso altamente emotivo trasmessa dal canale YouTube Turning Point USA. Il movimento di suo marito non solo sopravviverà, ma «sarà più grande che mai», ha detto.

Kirk è stato ucciso da un colpo di fucile nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre. Il 31enne era intervenuto come oratore ospite. Nella tarda serata di giovedì (ora locale) è stato arrestato un sospetto di 22 anni, che non ha ancora confessato né fornito un movente.

Il leader era un influente rappresentante del movimento Make America Great Again (MAGA) del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e un ardente sostenitore del repubblicano. Milioni di persone seguivano i suoi canali sui social media e i suoi podcast. Ha avuto due figli con Erika.

«Ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità»

La vedova ha dichiarato: «Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità». Nel suo discorso di un quarto d'ora, ha aggiunto: «Ti prometto che farò di Turning Point USA la più grande organizzazione che questo Paese abbia mai visto».

L'attivista MAGA ha rivolto i suoi messaggi a un pubblico più giovane e nel 2012 ha fondato l'organizzazione di attivisti giovanili Turning Point USA, attiva in molte scuole superiori e college. Nelle prossime settimane, il leader intendeva esibirsi in molte altre università, all'insegna del motto «American Comeback».

Erika ha dichiarato che il tour previsto nelle università continuerà. «Ci saranno altri tour nei prossimi anni», ha detto. Anche la conferenza annuale di Turning Point USA continuerà a svolgersi a Phoenix, in Arizona, a dicembre. Continuerà anche il podcast.

I ringraziamenti a Trump e Vance

Rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti, ha detto con la voce strozzata dalle lacrime: «Mio marito ti amava e sapeva che anche tu lo amavi. Lo sapeva davvero. La vostra amicizia era incredibile. Lo hai sostenuto così bene, così come lui ha sostenuto te».

Ha anche ringraziato il vicepresidente J.D. Vance e sua moglie Usha. «Avete onorato così tanto mio marito riportandolo a casa. Siete entrambi fantastici», ha detto.