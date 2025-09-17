  1. Clienti privati
Russia La vedova di Navalny rivela: «Mio marito è stato avvelenato»

SDA

17.9.2025 - 11:28

L'oppositore russo Alexei Navalny con la moglie Julia nel 2022
Keystone

La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito «è stato avvelenato».

Yulia Navalnaya racconta che nel febbraio 2024 «siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei paesi occidentali». Due laboratori «in due paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato», accusa la vedova.

