RussiaLa vedova di Navalny rivela: «Mio marito è stato avvelenato»
SDA
17.9.2025 - 11:28
La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito «è stato avvelenato».
Keystone-SDA
17.09.2025, 11:28
17.09.2025, 11:55
SDA
Yulia Navalnaya racconta che nel febbraio 2024 «siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei paesi occidentali». Due laboratori «in due paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato», accusa la vedova.