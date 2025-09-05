La vicepremier britannica Angela Rayner (foto d'archivio) Keystone

La vicepremier britannica Angela Rayner ha annunciato le sue dimissioni per lo scandalo riguardante il mancato pagamento dell'importo corretto di tasse nell'acquisto di una seconda casa. Lo ha rivelato Sky News. Starmer: «Triste che sia finita così». Partito subito il rimpasto dell'Esecutivo.

L'uscita di scena arriva dopo che è stato consegnato al premier laburista Keir Starmer il rapporto dell'inchiesta condotta sul caso da sir Laurie Magnus, advisor indipendente di Downing Street chiamato a sorvegliare il rispetto della condotta dei membri del governo.

Si tratta di un durissimo colpo per l'esecutivo laburista già in crisi di consensi e in difficoltà su più fronti.

Rayner ha lasciato tutti gli incarichi che occupava: quello di vice leader del partito laburista e di ministra per l'Edilizia.

Ha affermato nella lettera al primo ministro di aver deciso di dimettersi «alla luce dei risultati» dell'indagine indipendente di sir Laurie Magnus, da cui è emerso che la vicepremier uscente ha violato il codice di condotta ministeriale nell'acquisto della seconda casa in una località balneare inglese.

«Triste, ma è giusto così»

Come sottolineano i media del Regno Unito, Starmer ha immediatamente avviato il rimpasto del suo governo dopo l'uscita di scena della sua vice.

In una lettera di risposta a quella in cui Rayner ha formalizzato il passo indietro, dopo essere stata riconosciuta responsabile di aver violato il codice di condotta ministeriale dall'adivisor etico, sir Laurie Magnus, Starmer si è detto «triste che sia finita così» e ha ringraziato la vicepremier uscente.

Ma ha aggiunto che le dimissioni sono «la scelta giusta» dato l'esito dell'istruttoria di Magnus.

Chi potrebbe dover lasciare il posto?

Il rimpasto appare ora un tentativo di reazione alla pesante tegola caduta su un governo già da tempo in crisi di consensi.

I media anticipano che dovrebbe riguardare posizioni sia senior sia junior in seno alla compagine, ma non toccare – almeno per ora – la contestata cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, super ministra dell'Economia da tempo nel mirino per i risultati deludenti attribuiti alla sua azione.

Fra le prime figure in uscita, Sky News Uk indica la chiacchierata Poppy Gustafsson, viceministra per gli Investimenti già vicina al defunto Mike Lynch, il magnate britannico morto un anno fa insieme alla figlia 18enne Hannah e ad alcuni amici nell'affondamento del suo yacht Bayesian al largo delle coste siciliane.

Gustafsson è nota per essere stata co-fondatrice del colosso della sicurezza informatica Darktrace, di cui Lynch era un finanziatore chiave.