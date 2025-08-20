Il vicepresidente americano J.D. Vance durante la battuta di pesca col ministro degli esteri britannico David Lammy (foto d'archivio). KEYSTONE

Una battuta di pesca alla carpa con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha avuto delle ripercussioni per il ministro degli esteri britannico David Lammy: non aveva la licenza necessaria per pescare nella sua tenuta di campagna.

Agence France-Presse, Sven Ziegler Sven Ziegler

Il Dipartimento di Stato ha parlato di «omissione amministrativa».

Non è ancora chiaro se il ministro degli esteri britannico dovrà pagare una multa. Mostra di più

La battuta di pesca congiunta del ministro degli esteri britannico David Lammy e del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance doveva in realtà trasmettere un'immagine di unità transatlantica. Al contrario, ha portato sulla scena l'autorità britannica per l'ambiente.

Come ha ammesso mercoledì lo stesso Ministero, Lammy non aveva una licenza valida per pescare la carpa nel suo lago privato nella tenuta di Chevening House, nel Kent.

Il Ministero ha parlato di «omissione amministrativa». Le «licenze necessarie non sono state ottenute» per l'evento diplomatico della settimana scorsa.

Lammy ha poi acquistato la licenza per la pesca di pesci d'acqua dolce non appena è stato messo al corrente dell'errore. Resta da vedere se gli verrà comunque inflitta una multa.

Vance è stato ospite di Lammy venerdì scorso, all'inizio della sua vacanza nel Regno Unito. I due si sono recati prima al laghetto delle carpe e poi hanno discusso di politica.

Nonostante i diversi orientamenti politici, i due mantengono un rapporto di amicizia. Vance ha scherzato sul fatto che i suoi tre figli sanno «pescare meglio del ministro degli esteri britannico».