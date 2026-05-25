  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra L'accordo con gli USA resta in stallo, ma l'Iran apre all'ipotesi di trasferire l'uranio in Cina

SDA

25.5.2026 - 21:49

Teheran parla di «progressi su molte questioni» ma avverte che l'intesa «non è imminente».
Teheran parla di «progressi su molte questioni» ma avverte che l'intesa «non è imminente».
KEYSTONE

È un susseguirsi di accelerazioni e frenate il lavoro diplomatico volto a trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran.

Keystone-SDA

25.05.2026, 21:49

Se il segretario di Stato americano Marco Rubio si mostra ottimista sui tempi brevi, Teheran parla di «progressi su molte questioni» ma avverte che l'intesa «non è imminente» e respinge al mittente eventuali «pressioni o richieste eccessive».

Mentre Donald Trump ribadisce con la consueta retorica che se l'accordo non sarà «grandioso» è meglio non farne nulla e ricominciare «a sparare, in modo più intenso e massiccio che mai».

In questo braccio di ferro sembra essere proprio l'Iran a fare un passo avanti nel tentativo di trovare una soluzione a uno dei nodi della trattativa ancora da sciogliere: il destino dei 450 kg di uranio arricchito al 60%, prossimo al livello utile per produrre una bomba atomica.

La Repubblica islamica accetterebbe infatti di disfarsene a patto che venga trasferito in Cina, con Pechino che dovrebbe fare da garante prima di procedere all'accordo gli USA, riferiscono alcune fonti ad Al Arabiya e al Hadath.

Doha entra con più convinzione nella mediazione

L'indiscrezione – smentita però dai pasdaran come «frutto dell'immaginazione» dei media sauditi – emerge proprio mentre si trovano a Pechino il premier pachistano, Shehbaz Sharif, e il caponegoziatore di Islamabad, Asim Munir, nel ruolo di mediatori, per incontrare il presidente cinese Xi Jinping che ha a sua volta proposto un piano in quattro punti per chiudere la guerra nel Golfo Persico e riaprire lo Stretto di Hormuz alla libera navigazione commerciale.

Munir, che nel fine settimana era andato a Teheran per cercare di finalizzare una bozza da sottoporre poi agli americani, volerà – secondo gli stessi media sauditi – anche in Qatar.

Doha è entrata di recente con più convinzione nella mediazione e ha accolto nelle ultime ore il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf (appena rieletto dai deputati per il settimo anno consecutivo) e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi per discutere con il premier Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dei termini dell'accordo.

Sul tavolo anche i beni iraniani congelati

Accompagnata dal governatore della Banca Centrale iraniana, Abd al-Nasser Hemmati, la squadra negoziale ha affrontato anche il tema dei beni iraniani congelati.

Secondo un funzionario iraniano, citato dal Washington Post, nella prima fase della riapertura di Hormuz infatti gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, poi inizierà lo sminamento dello Stretto che sarà reso navigabile senza la riscossione di un pedaggio.

E se lo smantellamento del programma nucleare degli ayatollah è l'obiettivo dichiarato di Trump, le sanzioni americane e le decine di miliardi di dollari di proventi petroliferi iraniani restano uno dei punti di disaccordo tra le parti.

Così come la guerra di Israele contro Hezbollah in Libano, dove però, stando a fonti americane ad Axios, gli Stati Uniti avrebbero appena dato il via libera a Benyamin Netanyahu per una vasta operazione contro la milizia sciita, sostenuta e finanziata da Teheran, dopo l'ennesimo attacco di droni verso il nord del Paese.

Trump chiede ai Paesi arabi di aderire agli Accordi di Abramo

Il presidente americano insiste poi nel voler «obbligare» i Paesi arabi e musulmani che ancora non lo hanno fatto – Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Giordania e Turchia – a normalizzare le relazioni con Israele e ad aderire agli Accordi di Abramo, «dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti nel tentativo di ricomporre questo puzzle estremamente complesso».

E ha ribadito come «sarebbe una cosa davvero speciale» se tra i firmatari ci fosse anche l'Iran: «Sarebbe un onore accoglierlo anch'esso all'interno di questa impareggiabile coalizione Mondiale», ha scritto sul suo social Truth, come se una soluzione alla guerra scoppiata con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio fosse già dietro l'angolo.

A rispondergli però sono fonti saudite che, alla Cnn, hanno ricordato la posizione di Riad per normalizzare i rapporti con Israele: «Un percorso irreversibile verso uno Stato palestinese».

I più letti

Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa
Ecco cosa ci faceva a Zurigo l'aereo più grande del mondo
Cadono in un dirupo in Val Porta, muore una 80enne e resta gravemente ferito un 84enne
Paola Barale rompe il silenzio: «Dopo «Buona Domenica» è sparito tutto»
Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita

La guerra in Medio Oriente

Economia. Il direttore del KOF: «La guerra mette a rischio il benessere in Svizzera»

EconomiaIl direttore del KOF: «La guerra mette a rischio il benessere in Svizzera»

Medio Oriente. Netanyahu: «Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah»

Medio OrienteNetanyahu: «Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah»

Guerra in Medio Oriente. Trump lega le trattative con l'Iran agli Accordi di Abramo: «Sarebbe davvero speciale»

Guerra in Medio OrienteTrump lega le trattative con l'Iran agli Accordi di Abramo: «Sarebbe davvero speciale»

Altre notizie

Elezioni comunali. Italia: il centrodestra vince a sorpresa a Venezia, delusione del campo largo

Elezioni comunaliItalia: il centrodestra vince a sorpresa a Venezia, delusione del campo largo

Africa. L'OMS chiede interventi urgenti per l'epidemia di Ebola nei Paesi confinanti con il Congo

AfricaL'OMS chiede interventi urgenti per l'epidemia di Ebola nei Paesi confinanti con il Congo

Droni ucraini. Premier Finlandia convoca le autorità per infiltrazioni nello spazio aereo nazionale

Droni ucrainiPremier Finlandia convoca le autorità per infiltrazioni nello spazio aereo nazionale