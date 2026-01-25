Donald Trump ha scoperto qualcosa che lo rende ancora più impopolare della sua gestione dei file di Epstein: Seth Meyers parla dei piani del presidente per la Groenlandia. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Il «Late night with Seth Meyers» fa luce sulla debacle di Donald Trump sulla Groenlandia a Davos, in cui il presidente degli Stati Uniti risolve un problema che lui stesso creato. Si tratta del suo racconto di una conversazione con Emmanuel Macron, che mostra cosa fa scattare il 79enne.

Hai fretta? blue News riassume per te Le azioni di Donald Trump sono ancora più impopolari del caso Epstein per un aspetto: la sua brama della Groenlandia non va giù al popolo.

Ora il presidente degli Stati Uniti vuole risolvere il problema che lui stesso ha creato, solo che non ci sono dettagli sul suo «accordo».

«È l'accordo definitivo a lungo termine», si vanta però il tycoon. «È quello che si definisce un accordo senza fine».

Ciò che Trump sostiene di aver discusso con Emmanuel Macron sul tema dei prezzi dei farmaci è assurdo e profondamente rivelatore. Mostra di più

«Ricordate la faccenda di Epstein?», esordisce Seth Meyers nel segmento «A Closer Look» del suo show «Late Night». «Sapete, la scoperta di documenti segreti che descrivono in dettaglio i vari crimini del più famoso trafficante di sesso del mondo?».

Vi ricorda qualcosa?

Meyers spiega: «Sapete: i file che le persone di tutto lo spettro politico chiedono di rendere pubblici e che il Governo deve divulgare per legge. Ebbene, Donald Trump è riuscito a far uscire qualcosa che la gente odia ancora di più della sua gestione di quei file: il suo tentativo di conquistare la Groenlandia».

Lo dimostra la seguente clip dello statistico della CNN Harry Enten: il cosiddetto indice di gradimento netto è a -38% quando si parla di Epstein. Ma per quanto riguarda la Groenlandia, secondo i sondaggi è addirittura a -40%.

Il guru dei numeri Harry Enten: solo la presa di Trump sulla Groenlandia è più impopolare della sua gestione del caso Epstein. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Dall'isola di Epstein alla Groenlandia

«Ok, credo di sapere cosa è successo: Trump ha pensato che la gente volesse saperne di più sull'isola di Epstein. Quindi sta cercando di distrarli con un'isola più grande», scherza Meyers, imitando il presidente: «Stai pensando troppo in piccolo! Vai su quelle grandi, America! Scegliete voi: Puoi avere la Groenlandia, le Fiji, il Madagascar...».

Il conduttore della tarda serata è nel suo elemento: «In Madagascar succedono un sacco di cose brutte. Un sacco di cose losche! Quando re Julien ha detto: "Mi piace muoverlo, muoverlo", stava parlando della cocaina. Lo dicono in tanti, sempre più spesso».

Quindi Trump ha trovato qualcosa di ancora più impopolare del suo insabbiamento dello scandalo Epstein, riassume il 52enne. «Ma non preoccupatevi: vuole farvi sapere che la lotta che ha iniziato - per qualcosa che nessuno ha chiesto - ora è finita. Forse. O forse no».

Che tipo di accordo?

È il momento della prossima notizia. Dal minuto 1:59 viene riferito che si sta negoziando la «cornice di un accordo», ma la Casa Bianca non fornisce alcun dettaglio. Ci sono «informazioni contraddittorie» e forse «nessun accordo», dopo tutto. La Danimarca insiste sulla propria sovranità.

E Trump afferma che ciò che sta facendo è «davvero fantastico per gli Stati Uniti» e che sta ottenendo «tutto ciò che volevamo». «Noi?», chiede Meyers entusiasta.

«Non volevamo nulla! Eravamo perfettamente felici di sentir parlare della Groenlandia ogni tot anni su [il canale specializzato] "National Geographic" e da nessun'altra parte».

«Letteralmente nessuno» parlava dell'isola prima di Trump. «E poi eravamo tutti preoccupati che avrebbe lanciato un attacco nucleare contro la Groenlandia grazie al nome della capitale dell'isola».

Un significativo... «ehm»

Cosa significa? Sentite voi stessi come suona quando in America si dice «Nuuk, Groenlandia»: suona davvero come «nuke Greenland», cioè «effettuare un attacco nucleare contro la Groenlandia».

Rivolgendosi al 79enne, Meyers aggiunge: «Puoi almeno dirci qualcosa sui termini dell'accordo che hai fatto e di cui nessuno ha chiesto informazioni?». Segue una clip con questa scena eloquente:

COLLINS: Does it include the US having ownership of Greenland? TRUMP: It's a long term deal. It's the ultimate long term deal COLLINS: How long is it? TRUMP: Infinite. There is no time limit. It's a deal that's forever.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 21. Januar 2026 um 21:15

La giornalista della CNN Kaitlan Collins chiede se la Groenlandia apparterrà agli Stati Uniti come voleva Trump? «Ehm.... È un accordo a lungo termine», risponde il newyorkese. «È l'accordo a lungo termine per eccellenza».

«Quindi no», incalza Meyers. «Non dovresti mai iniziare la tua risposta con "Ehm..."».

Negoziazione infantile

Il conduttore del talk show aggiunge: «Hai passato settimane a insistere che gli Stati Uniti devono avere la Groenlandia, e ora stai celebrando un accordo in cui non otteniamo affatto la Groenlandia».

Trump negozia con i Paesi come fa con i suoi figli, ha detto Meyers:

Late Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: Come si fa a "capire l'America"? Se si vuole avere una visione d'insieme senza incagliarsi, serve un faro. Le stelle notturne offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: Sono i piloti perfetti, che indicano senza sosta le secche del Paese e della sua gente, e servono al nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato dell'anima americana.

«Basta "Paw Patrol", è ora di andare a letto... Ok, va bene, ancora un episodio... Ok, va bene, altri due episodi... Ok, questo è l'accordo: Io vado a letto, guardate quanto volete. C'è del gelato nel freezer. È la vostra cena. Fate una pazzia, ma non ditelo alla mamma. Oppure fatelo, non mi interessa!».

Meyers si chiede: «Davvero non ci sono più informazioni su questo accordo con la Groenlandia? O almeno un orizzonte temporale?».

«[L'accordo] mette tutti in una buona posizione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, le materie prime e tutto il resto», dice Trump nella clip seguente.

«È per sempre»

E quanto durerà, chiede la giornalista della CNN Collins? «All'infiito», è la risposta di Trump. «Non c'è limite di tempo. È per sempre. È quello che chiamano un accordo infinito. È per sempre».

Meyers sorride compiaciuto: «Sembra piuttosto ufficiale. È davvero infinito? Ehm...»

Il presidente non convince il padre di tre figli: «Come puoi non avere alcun dettaglio sull'accordo che hai appena fatto e che solo tu vuoi? Sembra che tu stia facendo la recensione di un libro che non hai letto, ma è ancora peggio perché l'hai scritto tu».

Trump non è un «dealmaker», dice Meyers. «Lo sta solo interpretando in TV».

Come prova, il conduttore del Late Night cita il modo in cui Trump parla al WEF di una presunta conversazione con il presidente della Francia in cui sostiene di aver convinto Emmanuel Macron ad aumentare i prezzi dei farmaci nel suo Paese in modo che superino quelli degli Stati Uniti.

La «conversazione» di Trump con Macron

Ecco la «narrazione» nel video:

🔥OMG. President Trump just talked about the time he EMBARRASSED French President Emmanuel Macron while he's in the room and it's pure GOLD!



"I said, here's the story, Emmanuel, you're gonna do it and you're gonna do it FAST. If you don't, I put 25% tariffs on you and 100% on🍷 pic.twitter.com/4gHj3Z8nkG — Eatlovepray2 (@Eatlovepray22) January 21, 2026

Ecco l'intera conversazione scritta come l'ha raccontata Trump:

Trump (taff): «Emmanuel, dovranno aumentare il prezzo di questa pillola a 20 o 30 dollari. Pensateci. Significa che è un raddoppio. Un raddoppio dei farmaci da prescrizione. Potrebbe essere una triplicazione, o una quadruplicazione. Non è facile».

Macron (ansioso): «No, no, no, Donald. Non ho intenzione di farlo».

Trump (duro): «Lo farai, al 100%».

Macron (inorridito): «No, no, no».

Trump (con fermezza): «Emmanuel, raddoppierai o triplicherai».

Macron (in lacrime): «No, no, no».

Trump (minaccioso): «La storia va così, Emmanuel: la risposta è che lo farai. Lo farai in fretta. E se non lo farai, metterò una tariffa del 25% su tutto ciò che vendi negli Stati Uniti e del 100% su vino e champagne».

Macron (implorante): «No, no, Donald, lo farò. Lo farò».

Trump ha proseguito dicendo di aver parlato in questo modo con tutti i capi di Stato. Ha impiegato in media tre minuti per convincere le persone.

«Ci sono voluti tre minuti? Allora perché ci ha messo f*****i cinque minuti per raccontare questa storia?», chiede Meyers. «Non ho mai sentito parlare di una conversazione che fosse ancora meno reale di questa».

Confronto conciso

E aggiunge: «Prendetevi un secondo per considerare ciò che Trump sta dicendo in questa storia, che non è affatto inventata: il suo modo per far sentire meglio gli americani riguardo ai prezzi dei farmaci non è quello di abbassarli per gli americani, ma di aumentarli per tutti gli altri».

È il momento di uno dei meravigliosi paragoni del presentatore: «È come se tua moglie ti scoprisse ad avere una relazione e tu rispondessi: "Risolverò tutto. Chiamerò il mio amico Tony, così anche lui potrà tradire sua moglie". Vedi? Il tuo matrimonio non è poi così male».

Ma cosa è successo davvero? Meyers ritiene che Trump abbia fatto marcia indietro perché c'è stato tanto clamore internazionale, gli indici azionari sono crollati e gli europei hanno inviato truppe in Groenlandia da un lato e minacciato ritorsioni economiche dall'altro.

«Lo stupido episodio è un altro esempio di ciò che accade quando Trump affronta un'opposizione anche minima: Si tira indietro», ha detto Meyers.

«È una lezione che gli oppositori in patria e all'estero dovrebbero ricordare quando Trump fa una richiesta folle».