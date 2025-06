L'accordo tra Danimarca e USA potrebbe non essere mai ratificato. Ecco di cosa si tratta

Il primo ministro danese Mette Frederiksen incontra i soldati di leva nella base aerea di Karup nel marzo 2024. Keystone

La cooperazione di difesa con gli Stati Uniti è stata annunciata alla fine del 2023. Ma l'accordo, un tempo apparentemente senza problemi, è ora al vaglio di Copenaghen: conferisce ai soldati statunitensi diritti eccezionali.

Washington e Copenaghen hanno tradizionalmente mantenuto relazioni molto strette. In effetti, sono così strette che la Danimarca aiuta gli Stati Uniti a spiare altri Paesi europei, secondo quanto riportato dai media nel 2013 e nel 2021.

La cooperazione funziona bene anche in termini militari: un nuovo accordo di difesa è destinato a rafforzarla, come annunciato con orgoglio da Copenaghen nel dicembre 2023. L'accordo «consentirà una presenza più permanente di personale militare americano in alcune strutture militari in Danimarca», si leggeva all'epoca.

Nello specifico, si tratta delle basi aeree di Karup, Skrydstrup e Aalborg, scrive il Ministero della Difesa. Anche Finlandia e Svezia hanno concluso accordi simili con gli Stati Uniti.

Non appena il Parlamento danese avrà dato la sua approvazione, inizierà l'attuazione.

Il primo ministro danese Mette Frederiksen (a destra) consegna simbolicamente i jet F-16 per l'Ucraina a Volodymyr Zelensky nella base aerea di Skrydstrup il 20 agosto 2023. Skrydstrup si trova a 45 chilometri dal confine con la Germania. Keystone

L'incontro corrispondente è stato ora programmato: l'11 giugno, il Folketing dovrà votare sulla questione.

Ma la situazione è cambiata significativamente negli ultimi mesi, cioè da quando Donald Trump è alla guida della Casa Bianca. La sua brama di mettere le mani sulla Groenlandia ha notevolmente raffreddato le relazioni bilaterali.

Il potere sui «danesi comuni»

Non c'è da stupirsi che i media danesi stiano ora esaminando più da vicino l'accordo. Dopo tutto è stato progettato per dieci anni e non può essere cancellato.

All'inizio di aprile, il «Jyllands-Posten» non solo avvertiva che i soldati statunitensi in Danimarca non erano soggetti alla giurisdizione nazionale, ma a quella dell'esercito americano.

Anzi, il trattato dava a questi americani anche «autorità» sui «danesi comuni»: la polizia militare statunitense può respingere i civili nelle tre basi dell'aeronautica.

Washington è anche autorizzata a stazionare personale, a immagazzinare materiale ed equipaggiamento militare e a svolgere attività di manutenzione, addestramento ed esercitazione.

Ad aggiungere benzina sul fuoco è una notizia secondo cui l'esercito statunitense potrebbe influenzare le telecomunicazioni danesi. Gli Stati Uniti sarebbero autorizzati a usarle, senza limiti.

Polizia militare statunitense contro i manifestanti danesi?

L'opposizione lo definisce «allarmante», mentre il governo preferirebbe affrontare la questione a porte chiuse l'11 giugno, perché è in gioco la sicurezza nazionale.

Si chiede già di indire un referendum sull'accordo con gli Stati Uniti. Gli ufficiali militari danesi , invece, accolgono con favore l'accordo previsto.

Una ragazza durante un'esibizione aerea alla base aerea di Karup con un EH101 Merlin. (foto d'archivio) Keystone

«Se la legge viene approvata, rischiamo di dare ai soldati americani il diritto di interrompere una manifestazione fuori da una delle loro basi per mantenere la sicurezza e il controllo della base», avverte Peter Vedel Kessing sul «Guardian».

«Se i soldati americani armati usano una forza eccessiva contro i manifestanti, la Danimarca non avrà modo di perseguirli», spiega l'esperto dell'Istituto danese per i diritti umani, che ha fornito consulenza al comitato di difesa.

Nessuna sovranità statunitense sul suolo danese

Secondo la Costituzione, nessun altro Paese - nemmeno gli Stati Uniti - può esercitare diritti di sovranità sul suolo danese, sottolinea il ricercatore. Finché non ci sarà la «certezza» che ciò sarà rispettato, l'accordo non dovrebbe essere ratificato, propone Kessing.

Quanto sia controverso questo trattato, un tempo apparentemente senza problemi, lo dimostra il fatto che il Ministro della Difesa deve rispondere a un'interrogazione parlamentare per sapere se il termine di 10 anni debba essere rispettato anche in caso di invasione della Groenlandia da parte di Trump.

Lars Løkke Rasmussen scrive: «Va da sé che un'annessione totale o parziale della Groenlandia da parte degli Stati Uniti autorizzerebbe la Danimarca a porre fine all'accordo di cooperazione in materia di difesa».

Chi avrebbe mai pensato nel dicembre 2023, che a Copenhagen una frase del genere potesse essere pronunciata nel maggio 2025?