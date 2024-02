Folgenschwere Pläne: Damit musst du rechnen, falls Trump erneut US-Präsident wird Alles deutet darauf hin, dass Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten der USA gewählt werden könnte. blue News zeigt dir, welche aussenpolitischen Folgen das für die Welt haben könnte. 24.01.2024

Donald Trump sarà processato in Georgia con l'accusa di aver cospirato per truccare le elezioni. Ma un presunto caso nella Procura potrebbe inaspettatamente giocare a suo favore.

Hain fretta? blue News riassume per te Il pubblico ministero Fani Willis ha accusato Donald Trump di manipolazione elettorale nello Stato americano della Georgia.

Ma la stessa procuratrice è ora sotto pressione: si presume che abbia avuto una relazione amorosa inappropriata con il suo investigatore speciale.

Lo schieramento di Trump chiede il suo licenziamento: ciò avrebbe un forte impatto sul processo contro l'ex presidente. Mostra di più

È una figura centrale in uno dei quattro procedimenti penali in corso contro Donald Trump: Fani Willis, procuratore distrettuale della contea di Fulton, nello Stato americano della Georgia.

Tenace e apparentemente imperterrita nonostante le brutte tirate di Trump, ha accusato l'ex presidente e diverse altre persone in relazione a presunti tentativi di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 nel suo Stato.

Willis è un ostacolo particolarmente ostico per l'ex inquilino della Casa Bianca, che dovrebbe dunque essere contento che il pubblico ministero sia alle prese con indesiderate attenzioni da parte della stampa, soprattutto perché potrebbero avere un impatto sul processo.

Il pubblico ministero Fani Willis è imperterrito nel suo incedere contro Donald Trump, nonostante le minacce e le intimidazioni. Ma una presunta relazione potrebbe mettere a rischio il suo caso. EPA

Trump trarrebbe vantaggio dalla presunta relazione

Il caso è incentrato sulle accuse di una relazione sentimentale inappropriata tra la donna e Nathan Wade, il procuratore da lei assunto come procuratore speciale nel processo contro Trump e Co.

Willis difende la sua nomina, sebbene abbia poca esperienza in tribunale, ma non nega direttamente la relazione. Nel complesso, il pubblico ministero è stato piuttosto taciturno da quando le accuse sono diventate pubbliche.

Sono state rese note per la prima volta con un'istanza presentata dall'avvocato Ashleigh Merchant per conto del suo cliente Michael Roman. Quest'ultimo è uno stratega politico repubblicano, un uomo che rende la vita difficile ai suoi avversari politici durante le campagne elettorali perché non si fa scrupoli a frugare nella loro biancheria sporca.

La mozione afferma che Willis ha beneficiato dello stipendio estremamente generoso che pagava a Wade, facendo diverse vacanze con lui. L'avvocato vuole che le accuse contro Roman vengano ritirate e che il caso legale - cioè il processo Trump - venga ritirato da Willis e Wade.

Non è ancora chiaro se ciò avverrà. Ma gli esperti ritengono che siano possibili almeno dei ritardi nel processo. E questo sarebbe fin troppo comodo per Trump in vista della sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

Il procuratore speciale Nathan Wade avrebbe avuto una relazione con la procuratrice Fani Willis, sostengono gli avvocati del campo di Trump, dopo che sono stati resi noti i dettagli del divorzio in corso di Wade. AP

Il giudice decide se Willis può continuare

Finora la Willis, democratica, non ha fatto alcuna mossa per ritirarsi volontariamente dal procedimento. Ma il giudice della contea di Fulton, Scott McAfee, che sta decidendo sulla mozione di Merchant, ha il potere di obbligarla a farlo se lo ritiene opportuno.

Infatti, un altro giudice aveva precedentemente rimosso lei e il suo ufficio dal perseguire un politico repubblicano in Georgia per «conflitto di interessi» in un caso separato, perché aveva partecipato a una raccolta fondi per l'avversario democratico dell'individuo.

Se il giudice McAfee seguirà l'esempio, il Consiglio dei procuratori della Georgia, in quanto organo competente, potrebbe assegnare a qualcun altro il compito di perseguire il mastodontico caso delle elezioni del 2020.

Il processo per manipolazione elettorale in Georgia è ciò che Donald Trump deve temere di più: questo processo, tra tutte le cose, potrebbe fallire o almeno essere notevolmente ritardato. AP

La vicenda di Willis distrae dal procedimento contro Trump

Non sarebbe comunque facile trovare qualcuno disposto e in grado di occuparsi di un caso di tale portata. Ci sono solo pochi procuratori in Georgia i cui uffici hanno le risorse necessarie per un tale compito, afferma l'ex procuratore distrettuale della contea di Gwinnett, Danny Porter.

Se Willis dovesse dimettersi volontariamente, anche il Consiglio dei procuratori di Stato dovrebbe trovare un sostituto. L'avvocato Norm Eisen, che è stato consulente etico del presidente Barack Obama, ritiene che in Georgia non vi sia alcuna base legale per squalificare Willis o Wade.

Ma Eisen raccomanda a Wade di ricusarsi dal caso perché le questioni emerse sono diventate una distrazione dalle «prove schiaccianti» che «giustificano la decisione di processare Trump e i suoi cospiratori».

I repubblicani minacciano una procedura di impeachment

Nel frattempo, alcuni parlamentari repubblicani hanno proposto un procedimento di impeachment contro Willis. Un'idea che Trump aveva già tirato in ballo la scorsa estate.

In Georgia non si verificava un impeachment di questo tipo da oltre 50 anni. Per rimuovere Willis dal suo incarico, il Senato dello Stato dovrebbe votare a favore con una maggioranza di due terzi, cosa che i repubblicani non riuscirebbero a fare.

La questione però non è destinata a scomparire. I repubblicani si stanno infatti dando da fare: un alto funzionario del Consiglio dei supervisori della contea di Fulton ha scritto a Willis chiedendole di rivelare come sono stati spesi i fondi della contea e se sono stati effettuati pagamenti di fondi della contea a Wade sottoforma di viaggi e regali.

Un senatore ha chiesto al controllore capo della Georgia di avviare un'indagine e un altro ha suggerito la creazione di una speciale commissione d'inchiesta del Senato.