Per Costa Rica, Ecuador, Panama e Repubblica Dominicana l'investitura presidenziale di Nicolás Maduro è frutto di "brogli elettorali imposti attraverso il terrore di Stato contro il popolo venezuelano". (Foto archivio) Keystone

L'Alleanza per lo sviluppo nella democrazia (ADD), che comprende Costa Rica, Ecuador, Panama e Repubblica Dominicana, ha respinto la nuova investitura presidenziale di Nicolás Maduro in Venezuela, che l' descritta come illegittima e frutto di «brogli elettorali».

In una dichiarazione congiunta, l'ADD ha insistito sul fatto che «ci sono prove» che l'elettorato venezuelano «ha votato pacificamente e in massa a favore di Edmundo González Urrutia», il candidato della maggioranza dell'opposizione che ha affrontato Maduro nelle elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio ed è considerato da diversi Paesi il legittimo vincitore.

L'Alleanza ha ricordato che «l'opposizione, guidata da González e María Corina Machado, ha diffuso più dell'80% dei verbali – ottenuti lo stesso giorno del voto – che certificano la vittoria di González Urrutia».

«Questi verbali sono stati verificati come autentici e originali dal Carter Center, l'unico osservatore internazionale imparziale che ha potuto essere presente durante queste elezioni», hanno affermato i quattro Paesi dell'ADD.