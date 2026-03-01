L'aeroporto di Dubai colpito dai missili, ecco i video che mostrano il fumo e il caos

Fumo nel terminal dopo un attacco con drone a Dubai L'aeroporto internazionale di Dubai è stato danneggiato in un presunto attacco iraniano. Quattro dipendenti sono rimasti feriti. 01.03.2026

I principali aeroporti del Golfo sono stati colpiti dagli attacchi iraniani. L'aeroporto internazionale di Dubai, uno degli hub più importanti del mondo, è stato colpito in modo particolarmente duro. Decine di migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati e le compagnie aeree hanno sospeso le operazioni.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'aeroporto internazionale di Dubai è stato danneggiato da un sospetto attacco iraniano e quattro dipendenti sono rimasti feriti.

Tutti i voli a Dubai e Abu Dhabi sono stati temporaneamente sospesi e circa 20'000 viaggiatori sono rimasti bloccati solo a Dubai.

Anche Bahrein e Qatar hanno riportato attacchi e lo spazio aereo su gran parte del Medio Oriente è stato chiuso. Mostra di più

L'aeroporto internazionale di Dubai è stato danneggiato dagli attacchi iraniani. Secondo l'agenzia aeroportuale, una sala partenze è stata leggermente danneggiata e quattro dipendenti hanno riportato ferite e hanno ricevuto cure mediche.

Le squadre di emergenza sono state immediatamente dispiegate e alcune parti dei terminal sono state evacuate. I filmati diffusi sui social media mostrano il fumo che si sviluppa in un'area del terminal e l'evacuazione dei passeggeri e del personale.

Additional documentation of damage from an Iranian drone or missile strike on Dubai International Airport. pic.twitter.com/hmxs978wuY — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

L'aeroporto ha confermato che tutti i voli sono stati cancellati fino a nuovo avviso. I viaggiatori sono stati invitati a non recarsi all'aeroporto e a verificare lo stato dei loro collegamenti direttamente con le compagnie aeree. Alcuni aerei già decollati sono dovuti tornare indietro dopo che lo spazio aereo è stato classificato come non sicuro.

Colpito anche l'aeroporto di Abu Dhabi

L'aeroporto internazionale di Dubai è uno dei più importanti hub globali per il traffico aereo. Normalmente gestisce più di 2'000 voli al giorno di oltre 100 compagnie aeree.

Emirates, la più grande compagnia della regione, collega la città degli Emirati Arabi con oltre 140 destinazioni in tutto il mondo. L'impatto sul traffico aereo internazionale è altrettanto grave.

Anche l'aeroporto di Abu Dhabi è stato colpito. Secondo le autorità, l'intercettazione di un drone all'aeroporto internazionale Zayed ha causato la caduta di detriti.

Una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite. In Bahrein, l'aeroporto internazionale ha riportato danni alle proprietà in seguito all'attacco di un drone. In Qatar sono stati intercettati dei missili sopra Doha.

Smoke seen and fire alarms heard as passengers and staff evacuate Dubai International Airport, following a drone or missile impact on the airport during an attack by Iran. pic.twitter.com/05feyP0EZr — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

A seguito degli attacchi, lo spazio aereo su gran parte del Golfo Persico è stato chiuso. I dati di tracciamento dei voli hanno mostrato collegamenti ampiamente deviati o cancellati.

Diverse compagnie aeree internazionali hanno sospeso o cancellato i voli verso la regione, tra cui Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways e anche altre compagnie europee.

Circa 20'000 viaggiatori sarebbero rimasti bloccati nella sola Dubai. Le autorità hanno dichiarato che il governo avrebbe coperto i costi di alloggio e assistenza. Nei terminal si sono formate lunghe code e alcuni varchi elettronici sono stati chiusi.

An Iranian missile hit Dubai International Airport this morning, with smoke seen rising near the north end of the airfield. pic.twitter.com/keBhRAsuAf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

Gli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti sono tra le più importanti vie di collegamento tra Europa, Asia e Africa. Una chiusura prolungata avrebbe conseguenze di vasta portata per il trasporto internazionale di passeggeri e merci e per le catene di approvvigionamento globali.