Secondo Christine Lagarde il momento è essenziale per l'Europa. Keystone

L'attuale situazione geopolitica ed economica, e in particolare i dazi decisi da Donald Trump, «è l'inizio di un cammino verso l'indipendenza» dell'Europa: lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), in un'intervista a France Inter.

Keystone-SDA SDA

«Siamo in un momento esistenziale per l'Europa, ritengo che sia un momento in cui dobbiamo decidere insieme di prendere meglio in mano il nostro destino e penso che sia un passo verso l'indipendenza», ha detto l'ex ministra francese.

La 69enne ha invitato ad «avviare insieme questo cammino verso l'indipendenza, sia sul piano della difesa, dell'autonomia energetica che su quello finanziario e digitale: dobbiamo prendere le redini in mano, adesso».