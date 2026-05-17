L'antropologo: «Il conflitto tra le democrazie europee e la dittatura russa è inevitabile»

Per Vladimir Putin, le democrazie europee sono in declino. IMAGO/SNA

Nel suo libro Penser comme Poutine. Une menace pour nos démocraties (Parigi, Éditions du Cerf, 2026), pubblicato in gennaio, l'antropologo Wiktor Stoczkowski decifra il pensiero di individui che si esprimono come Vladimir Putin. Stoczkowski, che è anche direttore degli studi presso l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, ha parlato a blue News della sua opera.

Gregoire Galley Gregoire Galley

Come è nata l'idea di analizzare il pensiero di chi «parla come Vladimir Putin»?

L'idea della mia indagine è nata all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. I media hanno immediatamente chiamato degli «esperti» per spiegare la guerra.

Alcuni sostenevano che il conflitto non era colpa dei russi, ma dell'Occidente: l'ostilità occidentale verso la Russia aveva trasformato un Putin pacifista e democratico in un dittatore bellicoso.

L'espansione della NATO verso est aveva minacciato la sicurezza della Russia. Quindi, invadendo l'Ucraina, la Russia si sarebbe solo difesa da un'intrusione illegittima nella sua sfera d'influenza.

Questa spiegazione, come mostro nel mio libro, si basa su falsità e paralogismi (un ragionamento falso, ma all'apparenza vero, ndr). Lontana dai fatti accertati, è invece più vicina alle tesi della propaganda di Putin.

Volevo capire perché alcuni nostri concittadini, pur essendo istruiti, arrivano ad adottare le false tesi della dittatura russa, il cui scopo è incolpare l'Occidente per assolvere Putin dalla guerra di invasione che ha scatenato.

All'inizio del suo libro, lei scrive che «Putin non ha bisogno di invaderci per schiavizzarci». Cosa significa in concreto?

Il regime di Putin non ha né la volontà né i mezzi per invadere tutti i Paesi democratici d'Europa. La sua strategia è diversa.

Cerca di indebolire le nostre democrazie, di corrompere le nostre élite, di rompere la solidarietà dell'Unione Europea e di rendere i nostri Paesi economicamente dipendenti dalla Russia, usando la fornitura di idrocarburi come leva di pressione politica.

Per raggiungere questi obiettivi, la propaganda del leader del Cremlino sta cercando di imporci una visione del mondo che presenta le nostre democrazie come perverse e in declino, le nostre élite come ciniche e corruttibili, le nostre società come irrimediabilmente lacerate dai conflitti, le nostre economie come condannate a rimanere dipendenti dalle risorse naturali russe.

Questa offensiva ideologica sta già producendo effetti politici ed economici tangibili.

Il suo obiettivo è duplice: da un lato quello di rendere gli europei incapaci di opporsi all'espansione russa, oggi in Ucraina, domani in altri Paesi che Mosca vuole sottomettere e, dall'altro, di convincere le élite russe, spesso affascinate dallo stile di vita occidentale, che le democrazie europee sono degenerate e inferiori sotto ogni aspetto all'autocrazia russa.

L'intenzione è quella di presentare la dittatura putiniana come l'unico regime possibile e desiderabile per la Russia. Adottando le tesi della propaganda putiniana, russi ed europei devono sentirsi rassegnati e impotenti di fronte ai dettami del Cremlino.

Quali sono gli argomenti di chi aderisce alle tesi della propaganda di Putin?

Uno dei sintomi dell'intossicazione da propaganda russa è la convinzione che gli occidentali siano responsabili di tutti i mali del mondo, mentre i cosiddetti Paesi «emergenti», tra cui la Russia, siano solo vittime innocenti.

Questa convinzione fa parte di una visione del mondo che analizzo in dettaglio nel libro. Basti dire che porta a una conclusione centrale: le democrazie liberali sono moribonde. Presunte difettose e in declino, avrebbero tradito i valori che un tempo tenevano insieme le loro società.

Alla vigilia del presunto collasso dei loro sistemi politici, i popoli europei potevano trovare salvezza solo in un'alleanza con la dittatura russa, che sostiene di preservare i «valori tradizionali». Questa promessa alleanza ha però tutte le caratteristiche dell'asservimento.

I sostenitori del padrone del Cremlino sono in ripresa in Europa?

La recente battuta d'arresto elettorale di Viktor Orbán, alleato di lunga data di Putin, potrebbe far pensare che il proputinismo sia in ritirata in Europa. Ma non è così.

Il regime di Putin ha altri sostenitori politici nel continente, per non parlare degli Stati Uniti, il cui attuale presidente è ideologicamente vicino al governo russo e di fatto serve gli interessi del suo omologo russo.

Questi sostenitori includono il Rassemblement National e La France Insoumise in Francia, Alternative für Deutschland e Die Linke in Germania, Forza Italia e la Lega in Italia, Reform UK nel Regno Unito, SMER-SD attualmente al potere in Slovacchia, il Freiheitliche Partei Österreichs in Austria, Ataka e Revival in Bulgaria, Chrysí Avgí in Grecia, così come Konfederacja in Polonia.

Molti dei partiti proputinisti si stanno facendo strada nei sondaggi. Ad esempio in Francia sembra molto probabile l'arrivo di un candidato del Rassemblement National alla presidenza della Repubblica nelle elezioni del prossimo anno.

C'è da temere che nel breve o medio termine le forze pro-putiniane salgano al potere in Europa, seguendo la strada tracciata da Donald Trump.

In conclusione come possiamo proteggerci da questa propaganda russa?

Innanzitutto dobbiamo renderci conto che il conflitto tra le democrazie europee e la dittatura russa è inevitabile. Si cerca di rassicurarci dicendo che i carri armati di Putin sono ancora lontani dai nostri confini. Si dimentica che le idee di Putin hanno già varcato i nostri confini.

Il vettore principale dell'influenza russa non è militare: è ideologico. Avviene attraverso la propaganda, attraverso la diffusione di una visione del mondo che si infiltra nei nostri dibattiti pubblici e semina dubbi.

Le democrazie europee non si sono disarmate solo militarmente: si sono disarmate anche intellettualmente. La guerra contro la democrazia non inizia su un campo di battaglia, ma nelle nostre menti, quindi è in queste che dobbiamo prima costruire le difese della democrazia.