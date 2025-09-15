L'assassino di Charlie Kirk aveva un'ideologia di sinistra? Trump annuncia «una grande indagine»

Il sospettato dell'assassinio di Charlie Kirk, Tyler Robinson. AP

Il governatore dello Utah Spencer Cox ha fornito nuovi dettagli sul presunto colpevole dell'assassino di Charlie Kirk: Tyler Robinson, 22 anni, avrebbe sviluppato una «ideologia di sinistra» e si era radicalizzato online. Il sospettato è stato anche però associato ad ambienti di estrema destra. Donald Trump ha nel frattempo annunciato «una grande indagine».

Hai fretta? blue News riassume per te Il governatore dello Utah parla di «ideologia di sinistra» del sospetto omicida di Charlie Kirk, Tyler Robinson, ma non esiste ancora un movente chiaro.

Gli investigatori stanno esaminando tracce online, un possibile biglietto e messaggi privati. Il sospettato non sta collaborando, ma le persone a lui vicine sì.

Il presidente Donald Trump incolpa «la sinistra» e annuncia «indagini approfondite». Mostra di più

Il governatore dello Utah Spencer Cox ha fornito nuovi spunti di riflessione sulle indagini per l'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk in TV. Secondo le indagini, il sospettato Tyler Robinson, 22 anni, aveva «un'ideologia di sinistra» e si era radicalizzato sempre più negli «angoli oscuri del web» dopo aver abbandonato l'università.

Allo stesso tempo, il movente non è ancora chiaro: Robinson si rifiuta di collaborare e le accuse saranno formalizzate martedì. Cox lo ha detto domenica a «Meet the Press» e «State of the Union».

Il governatore ha anche confermato che il giovane viveva con un partner che si stava sottoponendo a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.

Il movente non è ancora chiaro

Secondo le autorità, questa persona non era a conoscenza del reato, sta collaborando pienamente e ha fornito messaggi privati incriminanti. Il nome della persona non viene menzionato perché non ha nulla a che fare con il reato.

Gli investigatori stanno continuando ad analizzare le attività online di Robinson, concentrandosi su forum, meme e possibili prove di un suicidio o di una nota di identificazione.

Secondo le indagini, sui bossoli delle munizioni utilizzate sono state trovate incisioni con presunti riferimenti antifascisti e meme («Hey fascist! Catch!», «Bella Ciao»).

Le autorità non hanno ancora individuato un chiaro movente per il reato.

I simboli dell'estrema destra

In realtà, come hanno spiegato diversi media, tra gli altri «Fanpage», le frasi sui bossoli fanno riferimento a una sottocultura di videogiochi online, dove Robinson era profondamente immerso, che si è appropriata e ha distorto questi simboli di sinistra.

Infatti Robinson è cresciuto in una famiglia repubblicana che amava le armi, come dimostra il profilo social della madre, dove imbraccia armi d'assalto. Inoltre, una foto condivisa ad Halloween, in cui indossa una tuta da ginnastica a righe bianca, lo associa alla «rana dei Groyper».

I Groypers sono un gruppo di attivisti alt-right (alternative right, destra alternativa), nazionalisti bianchi e cristiani guidati da Nick Fuentes. Quest'ultimo ha attaccato duramente sia Donald Trump che Kirk per avere un'ideologia troppo moderata.

Donald Trump infuriato dopo l'omicidio di Charlie Kirk

Intanto il presidente si è indignato. Di ritorno da un appuntamento in New Jersey, ha dichiarato: «Il problema è a sinistra. È lì che ci sono gli agitatori, è lì che ci sono quelli che bruciano la nostra bandiera. Questa non è l'America».

E ha annunciato «importanti indagini» sui gruppi a cui Robinson potrebbe essere stato associato.

Secondo il New York Post, gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione anche sulle organizzazioni pro-trans dello Utah, di cui Robinson avrebbe seguito le apparizioni. Non è ancora chiaro se questi legami abbiano effettivamente avuto un ruolo.

Il dibattito pubblico è stato ulteriormente alimentato quando il governatore Cox ha menzionato l'identità trans del partner di Robinson. I rappresentanti delle organizzazioni LGBTQ hanno avvertito che ciò era prematuro e metteva a rischio il già acceso dibattito sociale.

«Sembra che stiano cercando di collegare forzatamente il crimine alla comunità trans», ha criticato Jacey Thornton del Project Rainbow Utah sul New York Times.

Giova ricordare che Kirk, fondatore dell'organizzazione giovanile conservatrice Turning Point USA, è stato ucciso mercoledì durante un'apparizione alla Utah Valley University.

Il 31enne era noto per i suoi dibattiti provocatori su razzismo, aborto, diritti delle armi e questioni LGBTQ. Al momento dell'attacco, stava rispondendo a una domanda del pubblico sui transgender e sulle sparatorie di massa.