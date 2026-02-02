  1. Clienti privati
Elezioni Laura Fernández è la nuova presidente del Costa Rica

SDA

2.2.2026 - 07:28

Successo al primo turno, con quasi il 50% dei consensi, per Laura Fernández.
Successo al primo turno, con quasi il 50% dei consensi, per Laura Fernández.
Keystone

La candidata del partito di destra al potere, Laura Fernández, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi ieri in Costa Rica. Lo riporta l'agenzia EFE.

Keystone-SDA

02.02.2026, 07:28

02.02.2026, 07:30

Fernández ha registrato un sostegno del 49,61% dopo lo spoglio del 69,4% dei seggi. La 39enne ha superato di gran lunga il 40% dei consensi necessari per vincere al primo turno, battendo il candidato Álvaro Ramos, del partito socialdemocratico, che ha ottenuto il 32,12% dei voti, secondo i risultati pubblicati dalla Corte suprema elettorale. La candidata «trumpiana» di destra, secondo i sondaggi preelettorali, era data al 44%.

Ieri in Costa Rica si è votato anche per eleggere i 57 membri del parlamento unicamerale, ma i risultati definitivi devono ancora arrivare. Anche per le parlamentari il partito di Fernández è dato comunque come favorito, ma non è scontato che ottenga da solo la maggioranza in parlamento.

In campagna elettorale si è parlato soprattutto di sicurezza: fino a pochi anni fa il Costa Rica era considerato uno tra i paesi più sicuri dell'America Latina, ma il tasso di omicidi sta aumentando e si sta avvicinando a quello di altri paesi della regione con gravi problemi di criminalità.

Fernández ha più volte sostenuto che il modello da seguire dovrebbe essere El Salvador, dove il presidente Nayib Bukele ha usato lo stato di emergenza per condurre una campagna violenta che ha indebolito le bande criminali, tra arresti di massa e sistematiche violazioni dei diritti umani.

