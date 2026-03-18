La presidente eletta del Costa Rica, Laura Fernandez Delgado (nella foto d'archivio), si insedierà ufficialmente l'8 maggio. Keystone

Il Tribunale supremo delle elezioni della Costa Rica ha consegnato a Laura Fernández le credenziali di presidente eletta, carica conquistata con il 48,53% delle preferenze alle urne del 1. febbraio.

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La cerimonia ha ufficializzato anche le nomine dei due vicepresidenti Ernesto Gamboa e Douglas Soto.

La massima carica del Tribunale, Eugenia Zamora, ha celebrato la fine del processo elettorale parlando di «missione compiuta con i più alti standard internazionali», ricordando come la nazione sia «una delle democrazie piene del nostro continente».

Fernández, che si insedierà l'8 maggio, ha rivolto un messaggio di unità: «Grazie a chi mi ha permesso di vincere al primo turno con un mandato netto, ma grazie anche a tutti coloro che non mi hanno votato e che oggi mi riconoscono legittimamente come presidente. Per voi lavorerò instancabilmente».

La presidente eletta ha poi descritto il voto come un momento di «gioia, entusiasmo e speranza», ringraziando i suoi sostenitori e il capo di Stato uscente.