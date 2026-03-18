L'ha stabilito il tribubaleLaura Fernández è ufficialmente la presidente eletta del Costa Rica
SDA
18.3.2026 - 07:12
Il Tribunale supremo delle elezioni della Costa Rica ha consegnato a Laura Fernández le credenziali di presidente eletta, carica conquistata con il 48,53% delle preferenze alle urne del 1. febbraio.
Keystone-SDA
18.03.2026, 07:12
18.03.2026, 07:40
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La cerimonia ha ufficializzato anche le nomine dei due vicepresidenti Ernesto Gamboa e Douglas Soto.
La massima carica del Tribunale, Eugenia Zamora, ha celebrato la fine del processo elettorale parlando di «missione compiuta con i più alti standard internazionali», ricordando come la nazione sia «una delle democrazie piene del nostro continente».
Fernández, che si insedierà l'8 maggio, ha rivolto un messaggio di unità: «Grazie a chi mi ha permesso di vincere al primo turno con un mandato netto, ma grazie anche a tutti coloro che non mi hanno votato e che oggi mi riconoscono legittimamente come presidente. Per voi lavorerò instancabilmente».
La presidente eletta ha poi descritto il voto come un momento di «gioia, entusiasmo e speranza», ringraziando i suoi sostenitori e il capo di Stato uscente.