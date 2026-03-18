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L'ha stabilito il tribubale Laura Fernández è ufficialmente la presidente eletta del Costa Rica

SDA

18.3.2026 - 07:12

La presidente eletta del Costa Rica, Laura Fernandez Delgado (nella foto d'archivio), si insedierà ufficialmente l'8 maggio.
La presidente eletta del Costa Rica, Laura Fernandez Delgado (nella foto d'archivio), si insedierà ufficialmente l'8 maggio.
Keystone

Il Tribunale supremo delle elezioni della Costa Rica ha consegnato a Laura Fernández le credenziali di presidente eletta, carica conquistata con il 48,53% delle preferenze alle urne del 1. febbraio.

Keystone-SDA

18.03.2026, 07:12

18.03.2026, 07:40

La cerimonia ha ufficializzato anche le nomine dei due vicepresidenti Ernesto Gamboa e Douglas Soto.

La massima carica del Tribunale, Eugenia Zamora, ha celebrato la fine del processo elettorale parlando di «missione compiuta con i più alti standard internazionali», ricordando come la nazione sia «una delle democrazie piene del nostro continente».

Fernández, che si insedierà l'8 maggio, ha rivolto un messaggio di unità: «Grazie a chi mi ha permesso di vincere al primo turno con un mandato netto, ma grazie anche a tutti coloro che non mi hanno votato e che oggi mi riconoscono legittimamente come presidente. Per voi lavorerò instancabilmente».

La presidente eletta ha poi descritto il voto come un momento di «gioia, entusiasmo e speranza», ringraziando i suoi sostenitori e il capo di Stato uscente.

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