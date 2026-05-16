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Al largo dell'isola di Anholt L'autorità danese: «Sulla balena morta trovato il localizzatore di Timmy»

dpa

16.5.2026 - 18:33

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria
Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. Esame della balena morta al largo dell'isola danese di Anholt. Poi la conferma: È Timmy.

Esame della balena morta al largo dell'isola danese di Anholt. Poi la conferma: È Timmy.

Immagine: Keystone/dpa/Marcus Golejewski

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. Secondo le autorità, la balena emersa al largo della Danimarca era presumibilmente morta da tempo.

Secondo le autorità, la balena emersa al largo della Danimarca era presumibilmente morta da tempo.

Immagine: dpa

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. Uno dei luoghi preferiti dai gabbiani: la balena morta al largo di Anholt.

Uno dei luoghi preferiti dai gabbiani: la balena morta al largo di Anholt.

Immagine: dpa

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. La balena è ora sdraiata sul dorso.

La balena è ora sdraiata sul dorso.

Immagine: dpa

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria
Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. Esame della balena morta al largo dell'isola danese di Anholt. Poi la conferma: È Timmy.

Esame della balena morta al largo dell'isola danese di Anholt. Poi la conferma: È Timmy.

Immagine: Keystone/dpa/Marcus Golejewski

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. Secondo le autorità, la balena emersa al largo della Danimarca era presumibilmente morta da tempo.

Secondo le autorità, la balena emersa al largo della Danimarca era presumibilmente morta da tempo.

Immagine: dpa

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. Uno dei luoghi preferiti dai gabbiani: la balena morta al largo di Anholt.

Uno dei luoghi preferiti dai gabbiani: la balena morta al largo di Anholt.

Immagine: dpa

Si tratta di «Timmy» o no? Il mistero della balena al largo della Danimarca - Galleria. La balena è ora sdraiata sul dorso.

La balena è ora sdraiata sul dorso.

Immagine: dpa

Una balena morta giace al largo dell'isola danese di Anholt. Si tratta della megattera del Baltico nota come «Timmy»? I campioni dovrebbero dare la certezza, ma i risultati potrebbero tardare ad arrivare.

DPA

16.05.2026, 18:33

16.05.2026, 18:37

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una megattera morta è stata scoperta al largo dell'isola danese di Anholt.
  • Sull'animale è stato trovato un localizzatore, appuntato a Timmy quando è stato liberato.
  • Le autorità hanno ora confermato che si tratta proprio di Timmy.
Mostra di più

Lo è o non lo è?

Dopo che una megattera arenata nel Mar Baltico ha dominato i titoli dei giornali per settimane nel Nordeuropa, una balena morta è emersa al largo della costa danese quasi due settimane dopo il suo rischioso trasporto nel Mare del Nord e il suo controverso rilascio.

Si tratta della balena del Mar Baltico nota come «Timmy»?

Le autorità hanno confermato che si tratta proprio di Timmy: il Ministero dell'Ambiente del Meclemburgo-Pomerania Occidentale e l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente hanno annunciato il ritrovamento di un localizzatore collegato all'animale al momento del rilascio.

I gabbiani si cibano della carcassa

Al momento non è prevista la rimozione della carcassa di balena, ha dichiarato Morten Abildstrøm dell'autorità per la conservazione della natura.

Poiché è lontana dalla spiaggia, non disturba nessuno, ha detto, aggiungendo che diverse decine di gabbiani si stanno nutrendo dell'animale morto.

Numerosi volatili si sono accalcati intorno all'animale dopo l'arenamento di giovedì, beccando la carcassa che giaceva a circa 75 metri dalla spiaggia.

«State lontani dalla carcassa», ecco i pericoli

L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente ha esortato la popolazione dell'isola a stare lontana dalla carcassa di balena, scrive il quotidiano «Ekstra Bladet».

Eventuali agenti patogeni potrebbero essere trasmessi dall'animale morto all'uomo. C'è anche il rischio che la balena possa esplodere a causa dei gas dovuto alla putrefazione.

Settimane di clamore intorno alla balena

La megattera arenata al largo delle coste tedesche ha fatto notizia per settimane, soprattutto nei Paesi del nord dell'Europa

. La balena, arenatasi più volte sulle coste dello Schleswig-Holstein e del Meclemburgo-Pomerania Occidentale, era stata portata in mare aperto da un'iniziativa privata con una chiatta e rilasciata nello Skagerrak a circa 70 chilometri da Skagen il 2 maggio.

Dopo il rilascio, non era chiaro cosa fosse successo alla balena. Pure circa due settimane dopo il rilascio, non c'erano dati noti o confermati su dove si trovasse l'animale.

Gli esperti delle organizzazioni per la protezione degli animali concordavano sul fatto che le possibilità di sopravvivenza a lungo termine della balena erano molto basse.

Al largo di Anholt. Avvistata una balena morta in Danimarca, potrebbe essere la megattera Timmy

Al largo di AnholtAvvistata una balena morta in Danimarca, potrebbe essere la megattera Timmy

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