Aerei da combattimentoLavori di manutenzione degli F/A-18 sono terminati
SDA
1.6.2026 - 09:31
I lavori per prolungare l'impiego dei 30 aerei da combattimento F/A-18C/D sono conclusi. Questa flotta potrà essere utilizzata sino all'entrata in servizio dei nuovi F-35A.
Keystone-SDA
01.06.2026, 09:31
SDA
L'obiettivo di questi lavori, stimati in 450 milioni di franchi, è garantire il funzionamento degli aerei da combattimento fino ai primi anni 2030, ha indicato oggi l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse).
I lavori sono iniziati nel 2017. Sono stati installati i sistemi di comunicazione, navigazione e identificazione. Sono inoltre stati adattati i software dei velivoli, così come i sistemi di pianificazione delle missioni e il simulatore di volo. Alla fine di aprile 2026, armasuisse ha completato il progetto parziale per la verifica e il risanamento della struttura degli aerei.
«Queste misure consentono di mantenere la capacità d'impiego degli F/A-18C/D svizzeri fino a 6'000 ore di volo per velivolo», ha precisato l'ufficio nel suo comunicato. Trenta aerei sono ora operativi.
Sono ancora in sospeso «alcune forniture logistiche» del progetto, in particolare materiale di ricambio e prestazioni di supporto. Le forniture rimanenti e la conclusione del progetto nell'ambito del credito d'impegno approvato sono previste entro la fine del 2027.
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