A Riad, le delegazioni di Russia e Usa hanno discusso, «prima di tutto, le questioni della sicurezza della navigazione nel Mar Nero»: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla tv statale russa ripresa dall'agenzia Tass.

Lavrov ha dichiarato che Mosca avrà bisogno di «garanzie chiare» per riprendere l'iniziativa per la sicurezza del Mar Nero, e ha dichiarato che «le garanzie possono essere solo il risultato di un ordine di Washington a Zelensky e al suo team», riferisce la Tass citando l'intervista.

Lavrov ha aggiunto che la delegazione russa ha chiesto agli Usa che non ci siano «ambiguità» in un futuro accordo accusando l'Occidente di aver «fatto di tutto per proteggere il più possibile l'Ucraina e punire il più possibile la Federazione Russa» nelle intese passate sulla navigazione del Mar Nero.

Mosca - ha detto Lavrov - vuole un accordo sul Mar Nero che elimini le restrizioni sulle esportazioni agricole russe. La Russia vuole che «il mercato dei cereali e quello dei fertilizzanti siano prevedibili», affinché nessuno cerchi di rimuovere la Russia da questi mercati.