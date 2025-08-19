  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Lavrov: «Aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale»

SDA

19.8.2025 - 12:49

Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov
Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov
Keystone

La Russia non è contraria a tenere alcun incontro per la pace in Ucraina, «a livello bilaterale o trilaterale». Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dalla Tass.

Keystone-SDA

19.08.2025, 12:49

19.08.2025, 12:52

Tuttavia Lavrov ha aggiunto che qualsiasi vertice deve essere preparato «con la massima cura». Perciò, ha sottolineato ancora, citato dall'agenzia Ria Novosti, bisogna procedere «passo dopo passo, gradualmente, a livello di esperti, e procedere attraverso tutti i passi necessari per preparare i vertici».

Non si può arrivare a un accordo di pace in Ucraina «senza il rispetto degli interessi di sicurezza della Russia e senza il pieno rispetto dei diritti dei russi e dei russofoni che vivono in Ucraina», ha poi affermato Lavrov in un'intervista alla Televisione Rossiya-24 citata dall'agenzia Ria Novosti. Tali questioni, ha aggiunto Lavrov, «devono essere rapidamente risolte nel contesto» di una intesa.

L'obiettivo della Russia in Ucraina «non è mai stato» la conquista di territori, ma «la protezione» delle popolazioni russe che vi risiedono, ha proseguito.

«Vorrei sottolineare ancora una volta – ha affermato il capo della diplomazia russa – che non abbiamo mai detto che dovevamo semplicemente conquistare qualche territorio. Né la Crimea, né il Donbass né la Novorossiya sono stati mai il nostro obiettivo». Laddove la definizione Novorossiya comprende le altre regioni russe rivendicate da Mosca.

«Il nostro obiettivo – ha proseguito Lavrov – era proteggere le persone, le persone russe che hanno vissuto su queste terre per secoli, che hanno scoperto queste terre, che hanno versato il sangue per esse sia in Crimea sia in Donbass».

