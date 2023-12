"Non rifiutiamo l'idea stessa di controllo degli armamenti", assicura il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

Mosca non rifiuta l'idea di controllo degli armamenti, ma un dialogo su questo tema sarà possibile solo se e quando gli Stati Uniti abbandoneranno la loro posizione antirussa.

Lo ha detto il ministro degli esteri di Mosca, Sergey Lavrov, in un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

«Non rifiutiamo l'idea stessa di controllo degli armamenti. Tuttavia, qualsiasi ipotetico dialogo futuro sui modi per ridurre al minimo il potenziale di conflitto e sui parametri per un'ulteriore coesistenza con l'Occidente sarà possibile solo sulla base dell'uguaglianza e del rispetto obbligatorio degli interessi fondamentali di sicurezza della Russia. Finché non ci sarà la disponibilità degli Stati Uniti e dei loro alleati in questo senso, qualsiasi discussione non avrà prospettive».

Nell'intervista Lavrov critica anche l'Armenia. «Spero che Erevan sia consapevole del fatto che qualsiasi approfondimento della cooperazione con la Nato potrebbe farle perdere la sovranità nella sfera della difesa e della sicurezza nazionale». Il ministro ha sottolineato che quest'anno l'Armenia ha tenuto decine di esercitazioni congiunte con l'Alleanza atlantica.

