Guerra Lavrov: «Incontro Putin-Zelensky non discusso in Alaska»

SDA

24.8.2025 - 16:08

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov
Keystone

Donald Trump e Vladimir Putin non hanno discusso in Alaska di un vertice tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista a Nbc News pubblicata sul sito del ministero.

24.08.2025, 16:14

«Non se n'è parlato ad Anchorage. È stato sollevato in seguito, come qualcosa di improvvisato, emerso dall'incontro a Washington tra il presidente Trump e i suoi ospiti», ha detto. «Quando Zelensky afferma che la priorità immediata è un incontro con Putin, è fondamentalmente un gioco. Un gioco che è molto bravo a giocare, perché vuole teatralità in tutto ciò che fa. Non gli importa della sostanza».

«Putin ha ricevuto una chiamata del presidente Trump dopo l'incontro» del tycoon con Zelensky alla Casa Bianca «e ha chiaramente affermato di essere pronto a proseguire i negoziati diretti russo-ucraini iniziati a Istanbul, ha proseguito Lavrov. E ha affermato che gli incontri al massimo livello, i vertici, soprattutto tra i leader di Russia e Ucraina, devono essere preparati molto bene».

«Abbiamo suggerito – ha detto Lavrov – di elevare il livello delle delegazioni che si sono incontrate e si incontreranno a Istanbul per affrontare questioni specifiche che devono essere portate all'attenzione del Presidente Putin e Zelensky».

