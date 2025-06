Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov Keystone

La Russia auspica che la situazione in Serbia si calmi «nel rispetto della Costituzione» e che l'Occidente non intervenga sostenendo «una rivoluzione colorata».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, citato dalle agenzie russe, in merito alle manifestazioni e alle violenze degli ultimi due giorni a Belgrado.

Lavrov si riferiva con il termine di «rivoluzione colorata» a quanto avvenuto in ex repubbliche sovietiche dopo il crollo dell'Urss, come in Georgia e Ucraina, con l'estromissione dei governi al potere, in cui Mosca ha visto l'intervento occidentale.