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Politica Lavrov: «Le relazioni Russia-Cina fungono da forza stabilizzatrice»

SDA

15.4.2026 - 07:09

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto oggi il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nella Grande sala del popolo.
Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto oggi il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nella Grande sala del popolo.
Keystone

Le relazioni tra Russia e Cina fungono da fattore di stabilizzazione negli affari globali, ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov durante un incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass.

Keystone-SDA

15.04.2026, 07:09

15.04.2026, 08:04

«Le relazioni tra Russia e Cina agiscono da fattore di stabilizzazione negli affari mondiali e sono sempre più significative per chi cerca condizioni di calma per uno sviluppo sostenibile, piuttosto che di turbolenza», ha affermato Lavrov.

Che ha osservato come grazie all'interazione tra il presidente russo Vladimir Putin e Xi Jinping, i legami bilaterali mostrano resilienza agli shock economici e geopolitici che stanno assumendo sempre più una dimensione militare.

Il ministro degli esteri russo ha aggiunto che Mosca potrebbe compensare la carenza di energia della Cina, dato che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è bloccato dalla guerra tra USA-Israele e l'Iran.

«La Russia può, senza dubbio, compensare la carenza di risorse che si è creata» per la Cina e «altri paesi interessati a collaborare con noi», ha detto Lavrov. Egli ha definito le relazioni bilaterali con Pechino «incrollabili di fronte a qualsiasi tempesta».

Durante l'incontro nella Grande sala del popolo, Xi ha da parte sua – sempre secondo la Tass – affermato che la cooperazione tra Russia e Cina è particolarmente preziosa nel contesto internazionale in continua evoluzione e ha sottolineato che lui e Putin mantengono il dialogo «da un'altezza strategica» e intendono proseguirlo.

Lavrov ha quindi informato i giornalisti che la visita del leader del Cremlino in Cina si terrà nella prima metà di quest'anno.

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