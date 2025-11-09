Serghei Lavrov ha attaccato la strategia dell'Ue sugli asset russi. Keystone

«Il cinismo con cui la Commissione Europea interpreta la Carta dell'Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull'immunità sovrana e l'inviolabilità degli asset delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere».

Keystone-SDA SDA

Lo dice il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, sull'ipotesi di utilizzo degli assett russi congelati per sostenere Kiev, citato da Ria Novosti. «Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina», ha aggiunto

«Non importa come sia orchestrato il piano per estorcere denaro ai russi, non esiste un modo legale per farlo» e «la Russia risponderà in modo appropriato».

La Russia per Lavrov risponderà in modo «appropriato», e «nel rispetto del principio di reciprocità, degli interessi nazionali e della necessità di risarcire i danni causati». Nell'intervista Lavrov ha detto che «a quanto pare, gli istinti di lunga data dei colonizzatori e dei pirati si sono risvegliati negli europei».

«La confisca delle nostre riserve auree e valutarie non salverà i protetti di Kiev dell''Europa unita' - ha dichiarato il ministro russo - è chiaro che il regime non sarà in grado di ripagare alcun debito e non ripagherà mai i suoi prestiti».

«Considerando ciò - ha poi aggiunto - non tutti nell'Unione Europea sono disposti ad adottare ciecamente tali misure, che comportano anche gravi rischi per la reputazione dell'eurozona come polo economico» e «Bruxelles e altre capitali occidentali potrebbero ancora tornare in sé e abbandonare l'avventura pianificata».