  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Lavrov: «Uso assett russi per Kiev è inganno e rapina»

SDA

9.11.2025 - 11:16

Serghei Lavrov ha attaccato la strategia dell'Ue sugli asset russi.
Serghei Lavrov ha attaccato la strategia dell'Ue sugli asset russi.
Keystone

«Il cinismo con cui la Commissione Europea interpreta la Carta dell'Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull'immunità sovrana e l'inviolabilità degli asset delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere».

Keystone-SDA

09.11.2025, 11:16

09.11.2025, 11:25

Lo dice il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, sull'ipotesi di utilizzo degli assett russi congelati per sostenere Kiev, citato da Ria Novosti. «Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina», ha aggiunto

«Non importa come sia orchestrato il piano per estorcere denaro ai russi, non esiste un modo legale per farlo» e «la Russia risponderà in modo appropriato».

La Russia per Lavrov risponderà in modo «appropriato», e «nel rispetto del principio di reciprocità, degli interessi nazionali e della necessità di risarcire i danni causati». Nell'intervista Lavrov ha detto che «a quanto pare, gli istinti di lunga data dei colonizzatori e dei pirati si sono risvegliati negli europei».

«La confisca delle nostre riserve auree e valutarie non salverà i protetti di Kiev dell''Europa unita' - ha dichiarato il ministro russo - è chiaro che il regime non sarà in grado di ripagare alcun debito e non ripagherà mai i suoi prestiti».

«Considerando ciò - ha poi aggiunto - non tutti nell'Unione Europea sono disposti ad adottare ciecamente tali misure, che comportano anche gravi rischi per la reputazione dell'eurozona come polo economico» e «Bruxelles e altre capitali occidentali potrebbero ancora tornare in sé e abbandonare l'avventura pianificata».

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Scossa 6.7 in Giappone: avviso tsunami e treni veloci sospesi
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Il pisolino di Donald Trump nello Studio Ovale diventa virale
La Cina mette in servizio la portaerei Fujian, ecco di cosa è capace

Guerra in Ucraina

«Capacità a zero». In Ucraina corsa a ripristinare la corrente

«Capacità a zero»In Ucraina corsa a ripristinare la corrente

Guerra. Raid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina

GuerraRaid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina

Guerra in Ucraina. Per i russi «Kupyansk cadrà presto» intanto Kiev prende di mira gl'impianti energetici di Mosca

Guerra in UcrainaPer i russi «Kupyansk cadrà presto» intanto Kiev prende di mira gl'impianti energetici di Mosca

L'avvertimento del Cremlino. Putin agita lo spettro del nucleare: «Pronti a rispondere se gli Usa riprenderanno i test»

L'avvertimento del CremlinoPutin agita lo spettro del nucleare: «Pronti a rispondere se gli Usa riprenderanno i test»

Altre notizie

Medio Oriente. Oggi sarà restituito corpo di Hadar Goldin a Israele

Medio OrienteOggi sarà restituito corpo di Hadar Goldin a Israele

Bolivia. Rodrigo Paz: «Ristabiliremo le relazioni diplomatiche con gli USA»

BoliviaRodrigo Paz: «Ristabiliremo le relazioni diplomatiche con gli USA»

Francia. Macron: «I gioielli rubati torneranno al Louvre»

FranciaMacron: «I gioielli rubati torneranno al Louvre»