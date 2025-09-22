Le 7 frasi che si sono distinte durante il discorso funebre di Trump per Charlie Kirk

Donald Trump: «Odio i miei avversari» 22.09.2025

Donald Trump ha trasformato il funerale di Charlie Kirk in una dichiarazione di guerra politica. Tra pathos, cospirazioni e minacce, ha presentato l'influencer come un martire e se stesso come il suo giustiziere.

Donald Trump ha usato l'elogio funebre di Charlie Kirk per definirlo martire e «gigante della sua generazione», dipingendo gli avversari politici come agitatori a pagamento.

Nel farlo, ha mescolato attacchi personali, messaggi religiosi e politica quotidiana, ad esempio con vaghe promesse per sconfiggere l'autismo.

Ha inoltre chiesto la «estrema punizione» per il presunto colpevole e ha collocato il reato nel contesto di una battaglia politica, anche prima che il movente del crimine fosse determinato con certezza. Mostra di più

Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un elogio funebre di quasi 40 minuti al funerale di Charlie Kirk.

blue News ha estrapolato le sette frasi che si sono distinte durante il suo discorso.

1) Trump fa di Charlie Kirk un martire

«Ora è un martire della libertà americana»

Già all'inizio del suo elogio funebre, il presidente degli Stati Uniti ha chiarito come vuole che Charlie Kirk sia ricordato: per lui è stato un «gigante della sua generazione», un «martire per la libertà americana».

I suoi valori, ha sottolineato Trump in termini generali, hanno rappresentato «la libertà e la giustizia» e «Dio, la patria, la ragione e il buon senso». Secondo l'inquilino della Casa Bianca, Kirk vivrà nella «cronaca eterna dei più grandi patrioti americani».

2) Manifestanti comprati

«Ogni cartello è identico e proviene da una tipografia di alta classe»

Trump ha anche chiarito che non gli interessa un'indagine aperta sul movente dell'uccisione: ha parlato di Tyler Robinson (senza nominarlo espressamente), arrestato e fortemente sospettato del crimine, come un «mostro radicalizzato e a sangue freddo». Secondo lui ha ucciso Charlie Kirk perché «diceva la verità».

Sospetta anche una cospirazione dietro gli oppositori di Kirk: la polizia aveva avrebbe dovuto erigere barricate per proteggerlo da una «folla inferocita di teppisti».

E: «Molte di queste persone, tra l'altro, sono pagate un sacco di soldi per protestare. Sono agitatori. Agitatori pagati. Ricordate quando li vedete tutti con lo stesso bel cartello stampato. Ogni cartellone è identico, viene da una stampante di alta classe».

Non ha fornito alcuna prova di questa affermazione, ma ha ammesso indirettamente di non sapere nulla di questi presunti agitatori: «Spero che il Dipartimento di Giustizia scopra chi sono queste persone».

3) Kirk, che aveva vinto ogni dibattito

«Ovunque andasse, vinceva i dibattiti»

Nel suo elogio funebre, Trump ha ripetuto il ritratto positivo di Charlie Kirk: «Ovunque andasse, vinceva i dibattiti. Ha conquistato i cuori, ha conquistato le menti e, sì, ha vinto le elezioni per il popolo».

Quello che Trump ha omesso di dire è che se Kirk cercava un «dibattito», per lui non era altro che una discussione in cui ci sono vincitori e vinti.

Kirk, che aveva commercializzato il suo lavoro politico, aveva il potere dell'interpretazione nei suoi video: montando i video e drammatizzando i titoli, era in grado di determinare come il duello politico dovesse essere inteso dal pubblico.

Il risultato? I dibattiti non creavano realmente discussioni, ma piuttosto una frattura tra il professionista del dibattito Kirk e i dilettanti.

Se le cose diventavano troppo colorite, egli interveniva con domande retoriche come «Che cos'è una donna?». Queste domande si sono rivelate estremamente efficaci perché lui poteva fornire risposte molto semplici, ma i suoi avversari erano spesso imbarazzati da risposte impreparate.

4) Trump contraddice la vedova

«Odio il mio avversario e non voglio il meglio per lui»

Anche nel suo elogio funebre Trump ha dimostrato che per lui non è possibile abbassare i toni politici.

Ha dichiarato apertamente di vedere una contraddizione con Charlie Kirk sotto un aspetto: «Era un missionario con uno spirito nobile e un grande, grande scopo. Non odiava i suoi avversari. Voleva il meglio per loro. Su questo punto non ero d'accordo con Charlie. Io odio i miei avversari e non voglio il meglio per loro».

Le parole sono state seguite dal rammarico, ma si è rivolto alla vedova di Kirk, Erika.

Nel suo discorso ha perdonato la persona che ha ucciso il marito: «Lo perdono perché anche Gesù o Charlie lo avrebbero fatto. La risposta all'odio non è l'odio, ma ciò che sappiamo dalla Bibbia: Amore, sempre amore. Amore per i nostri avversari e amore per coloro che ci perseguitano».

5) Trump minaccia una teocrazia negli USA

«Vogliamo riportare Dio nei nostri bellissimi Stati Uniti come mai prima d'ora»

Trump, che spesso nella sua vita privata ha mostrato valori diversi da quelli richiesti dal cristianesimo, ha raddoppiato sulla religione quando ha chiesto un «risveglio spirituale».

«Dobbiamo riportare la religione in America, perché senza confini, legge e ordine e religione, in pratica non hai più un Paese. Vogliamo riportare la religione in America. Vogliamo riportare Dio nei nostri bellissimi Stati Uniti come mai prima d'ora. Vogliamo che Dio torni».

Non ha spiegato cosa intendesse dire. In passato, tuttavia, Trump ha spesso attirato l'attenzione dipingendo i suoi sforzi politici come ordinati da Dio in modo autocratico.

In un video generato al computer, ad esempio, ha fatto la seguente dichiarazione: «E il 14 giugno 1946, Dio guardò il suo paradiso pianificato e disse: "Ho bisogno di un custode". Così Dio ci ha dato Trump».

In un'immagine generata al computer, Trump si è anche ritratto come il Papa.

6) Trump fa politica quotidiana

«Penso che abbiamo trovato una risposta all'autismo»

Anche Trump ha usato l'elogio funebre per fare politica quotidiana: ha annunciato una misura relativa all'autismo.

«Penso che abbiamo trovato una risposta all'autismo». Ha annunciato un discorso alla Casa Bianca in cui avrebbe spiegato come si sviluppa l'autismo e come si può prevenire.

7) Trump chiede la «punizione estrema»

«Se dio vuole, riceverà la punizione piena e definitiva per il suo atto orribile»

Nel suo discorso, Trump ha anche riposto le aspettative sulla magistratura: «Se Dio vuole, riceverà la piena e definitiva punizione per il suo atto terribile».

La magistratura e i tribunali, che dovrebbero lavorare in modo indipendente dalla leadership politica, hanno così ricevuto indirettamente un mandato: il sospetto arrestato deve essere condannato senza clemenza.

Inoltre il reato deve essere interpretato come un atto di «maniaci della sinistra radicale».

In questo modo ha chiarito, ancor prima che le indagini siano concluse, che non devono essere ammesse altre teorie: il sospetto non deve essere giudicato come un malato di mente, né si deve trattare dell'atto di un «attivista» di ultradestra che con il suo gesto vuole deliberatamente stimolare le tendenze della destra radicale.