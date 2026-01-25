Oltre 12'000 voli cancellati tra domenica e lunedì, almeno sette morti – di cui cinque a New York – e 23 Stati in stato di emergenza dal Sud al Nord del Paese. Una violenta ondata di gelo sta mettendo in ginocchio gli Stati Uniti, con temperature percepite che in alcune aree raggiungono i -30 gradi, fino a 40 gradi sotto la media stagionale.

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026. Immagine: KEYSTONE Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville. Immagine: Keystone/AP/George Walker IV L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas. Immagine: Keystone/AP/Julio Cortez Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno. Immagine: Mike Simons/Tulsa World/AP/dpa Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026. Immagine: KEYSTONE Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville. Immagine: Keystone/AP/George Walker IV L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas. Immagine: Keystone/AP/Julio Cortez Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno. Immagine: Mike Simons/Tulsa World/AP/dpa

Keystone-SDA SDA

Una tempesta che sta coinvolgendo oltre 185 milioni di persone e rappresenta il primo vero banco di prova per l'amministrazione di Donald Trump dopo i drastici tagli alla Protezione civile federale nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

Il presidente ha fatto sapere di essere stato «informato sull'ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale», assicurando che la Fema (Ente federale per la gestione delle emergenze) è «pronta a intervenire e a sostenere gli Stati colpiti», nonostante le risorse ridotte.

Un messaggio che cerca di rassicurare mentre la situazione continua a peggiorare.

Situazioni caotiche

Le conseguenze sono pesanti.

Circa 800mila utenti sono rimasti senza elettricità, soprattutto nel Sud. In Tennessee si registrano oltre 290'000 blackout, di cui quasi 200'000 nella sola area di Nashville, dove le autorità avvertono che il ripristino potrebbe richiedere giorni a causa di alberi e pali abbattuti dal ghiaccio.

In molte città i supermercati sono stati presi d'assalto per paura di restare isolati senza scorte di cibo e beni essenziali.

In aumento i morti per il freddo

Pesa anche il bilancio delle vittime, in aumento.

Già pesante il bilancio a New York con cinque vittime, come ha annunciato il sindaco Zohran Mamdani.

«Il freddo estremo rappresenta un pericolo mortale, soprattutto per le fasce più vulnerabili», ha affermato il neo primo cittadino socialista, e al momento non risulta che le vittime fossero senzatetto.

In precedenza, la polizia aveva confermato il ritrovamento di tre corpi a Manhattan e Brooklyn, con decessi legati alle condizioni meteo. Altre due persone sono morte per ipotermia in Louisiana, nella contea di Caddo.

Chiuso l'aeroporto nazionale Ronald Reagan

La tempesta ha paralizzato anche trasporti e istruzione.

Tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington sono stati cancellati: erano previsti oltre 800 collegamenti nella sola giornata di domenica.

Scuole chiuse o didattica a distanza in numerose città, tra cui New York, Boston, Philadelphia, Houston, Atlanta e Dallas.

Il gelo ha avuto effetti anche sull'ordine pubblico: a Minneapolis le proteste per l'uccisione di Alex Pretti da parte di agenti dell'Ice si sono sciolte quando la temperatura è scesa a -23 gradi.

Le autorità avvertono che la tempesta potrebbe interessare fino a 240 milioni di cittadini, mentre pioggia gelata e accumuli di ghiaccio minacciano nuove interruzioni di corrente lungo la costa orientale.