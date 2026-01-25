  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fino a -30! Le città americane nella morsa del gelo, 5 morti a New York, chiuso l'aeroporto nazionale Ronald Reagan

SDA

25.1.2026 - 20:21

Oltre 12'000 voli cancellati tra domenica e lunedì, almeno sette morti – di cui cinque a New York – e 23 Stati in stato di emergenza dal Sud al Nord del Paese. Una violenta ondata di gelo sta mettendo in ginocchio gli Stati Uniti, con temperature percepite che in alcune aree raggiungono i -30 gradi, fino a 40 gradi sotto la media stagionale.

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti
Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026.

Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026.

Immagine: KEYSTONE

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni.

Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni.

Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville.

Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville.

Immagine: Keystone/AP/George Walker IV

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas.

L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas.

Immagine: Keystone/AP/Julio Cortez

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità.

Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità.

Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno.

Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno.

Immagine: Mike Simons/Tulsa World/AP/dpa

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti
Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026.

Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026.

Immagine: KEYSTONE

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni.

Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni.

Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville.

Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville.

Immagine: Keystone/AP/George Walker IV

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas.

L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas.

Immagine: Keystone/AP/Julio Cortez

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità.

Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità.

Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti. Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno.

Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno.

Immagine: Mike Simons/Tulsa World/AP/dpa

Keystone-SDA

25.01.2026, 20:21

25.01.2026, 21:33

Una tempesta che sta coinvolgendo oltre 185 milioni di persone e rappresenta il primo vero banco di prova per l'amministrazione di Donald Trump dopo i drastici tagli alla Protezione civile federale nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

Il presidente ha fatto sapere di essere stato «informato sull'ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale», assicurando che la Fema (Ente federale per la gestione delle emergenze) è «pronta a intervenire e a sostenere gli Stati colpiti», nonostante le risorse ridotte.

Un messaggio che cerca di rassicurare mentre la situazione continua a peggiorare.

570.000 famiglie senza corrente. Una tempesta invernale attraversa gli USA: neve abbondante e temperature anomale

570.000 famiglie senza correnteUna tempesta invernale attraversa gli USA: neve abbondante e temperature anomale

Situazioni caotiche

Le conseguenze sono pesanti.

Circa 800mila utenti sono rimasti senza elettricità, soprattutto nel Sud. In Tennessee si registrano oltre 290'000 blackout, di cui quasi 200'000 nella sola area di Nashville, dove le autorità avvertono che il ripristino potrebbe richiedere giorni a causa di alberi e pali abbattuti dal ghiaccio.

In molte città i supermercati sono stati presi d'assalto per paura di restare isolati senza scorte di cibo e beni essenziali.

In aumento i morti per il freddo

Pesa anche il bilancio delle vittime, in aumento.

Già pesante il bilancio a New York con cinque vittime, come ha annunciato il sindaco Zohran Mamdani.

«Il freddo estremo rappresenta un pericolo mortale, soprattutto per le fasce più vulnerabili», ha affermato il neo primo cittadino socialista, e al momento non risulta che le vittime fossero senzatetto.

In precedenza, la polizia aveva confermato il ritrovamento di tre corpi a Manhattan e Brooklyn, con decessi legati alle condizioni meteo. Altre due persone sono morte per ipotermia in Louisiana, nella contea di Caddo.

Chiuso l'aeroporto nazionale Ronald Reagan

La tempesta ha paralizzato anche trasporti e istruzione.

Tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington sono stati cancellati: erano previsti oltre 800 collegamenti nella sola giornata di domenica.

Scuole chiuse o didattica a distanza in numerose città, tra cui New York, Boston, Philadelphia, Houston, Atlanta e Dallas.

Il gelo ha avuto effetti anche sull'ordine pubblico: a Minneapolis le proteste per l'uccisione di Alex Pretti da parte di agenti dell'Ice si sono sciolte quando la temperatura è scesa a -23 gradi.

Le autorità avvertono che la tempesta potrebbe interessare fino a 240 milioni di cittadini, mentre pioggia gelata e accumuli di ghiaccio minacciano nuove interruzioni di corrente lungo la costa orientale.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari
Stan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Mosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Guerra in UcrainaMosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Brasile. Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

BrasileFulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

Stati Uniti. Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Stati UnitiAlex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli