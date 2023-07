Prigozhin è veramente al sicuro dalla vendetta di Putin?

Questa immagine dal video rilasciato mercoledì 19 luglio 2023, sembra mostrare il capo mercenario russo Yevgeny Prigozhin per la prima volta da quando ha guidato una ribellione subito repressa a giugno. Qui si troverebbe in Bielorussia. KEYSTONE

La vendetta è un piatto che va servito freddo: Yevgeny Prigozhin non è ancora fuori dai guai dopo il suo ammutinamento contro il Cremlino. Il capo della CIA è convinto che Putin colpirà l'ex capo della Wagner.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'ammutinamento mercenario dei Wagner, il loro capo, Yevgeny Prigozhin, è stato risparmiato dalle misure punitive del Cremlino.

L'agenzia di spionaggio americana CIA ritiene che non sia così.

Il capo dell'intelligence statunitense William Burns crede che Vladimir Putin stia già pianificando la sua vendetta. Mostra di più

«Sono felice di salutarvi tutti», ha riferito Yevgeny Prigozhin pochi giorni fa. L'ex boss della Wagner era scomparso da quando la sua compagnia di mercenari aveva marciato su Mosca a giugno, ma a quanto pare se la sarebbe cavata senza problemi. Almeno finora. Infatti, Vladimir Putin è considerato «l'ultimo apostolo della vendetta», come ha sottolineato il direttore della CIA William Burns all'«Aspen Security Forum», secondo la «BBC».

Di conseguenza, Prigozhin è tutt'altro che al sicuro dalla vendetta del capo del Cremlino. «Quello che vediamo qui è come un ballo molto complicato», ha descritto la situazione il capo della CIA. Prigozhin viaggia molto, il che rende difficile contattarlo. Allo stesso modo, Putin potrebbe prendere tempo, considerando il modo migliore per trattare con l'ex leader del gruppo Wagner, ha aggiunto Burns.

La vendetta è una questione di tempo

È improbabile che Prigozhin non debba temere delle eventuali conseguenze. «La convinzione generale di Putin è che la vendetta sia un piatto che va servito freddo», ha detto Burns. «Nella mia esperienza, Putin è l'ultimo apostolo della vendetta».

Per il capo della CIA sarebbe sorprendente se Prigozhin sfuggisse completamente alle ritorsioni, anche se l'ex capo della Wagner avrebbe dovuto «aspettare» per un po' di tempo. «In ogni caso, non licenzierei il mio assaggiatore», ha sottolineato Burns, riprendendo una battuta del presidente statunitense Joe Biden.

Ultimo, ma non meno importante, il generale russo Sergei Surovikin, che sapeva in anticipo dell'ammutinamento dell'esercito privato, è stato messo da parte.

Alla fine di giugno, le truppe della Wagner hanno cercato di rovesciare la leadership militare russa marciando su Mosca. È stato l'attacco più concreto al suo governo che Putin abbia visto nei suoi 23 anni al potere.