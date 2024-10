La campagna si radicalizza: le parole di Trump sono sempre più violente ma raggiungono l'obiettivo

La campagna elettorale statunitense è entrata nella fase finale caldissima. Trump sta guadagnando sempre più punti con la retorica estrema e l'allarmismo: i sondaggi mostrano un testa a testa sempre più chiaro.

Donald Trump in una foto d'archivio. sda

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Per Kamala Harris e Donald Trump la campagna elettorale è in dirittura d'arrivo.

I due politici stanno girando in particolare gli swing states per convincere gli ultimi americani della loro causa.

È impressionante: i discorsi di Trump sono sempre più estremi. E sembra che ciò sia pagante. Ecco perché. Mostra di più

Il 5 novembre gli americani voteranno: sarà Kamala Harris o Donald Trump a diventare Presidente degli Stati Uniti?

Per i candidati è ormai il momento del rush finale della campagna elettorale: i due stanno girando in particolare gli swing states per convincere gli ultimi americani indecisi della loro causa. Gli «swing states», giova ricordare, sono Stati in cui i due partiti sono stati quasi pari nelle ultime elezioni.

Quello che sorprende è che Trump sta diventando sempre più radicale nei suoi discorsi e slogan, secondo un'analisi computerizzata condotta, tra gli altri, dal New York Times, prima del mega comizio controverso di domenica al Madison Square Garden.

Il risultato: la durata media dei suoi discorsi nei comizi è passata da 45 minuti (2016) a 82 minuti (2024).

L'uso di termini come «sempre» e «mai» è aumentato del 13%. Le parole negative sono ora utilizzate il 32% in più rispetto a quelle positive, rispetto al 21% del 2016.

La frequenza delle parolacce è aumentata del 69%.

Trump incita all'odio contro i migranti

La posizione di Trump si è notevolmente inasprita, soprattutto quando si tratta di immigrazione: egli dipinge ripetutamente i rifugiati come pericolosi e li insulta come «criminali» e «stupratori».

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori saranno eletti di recente. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

Ancora di recente ha affermato: «Sai, un assassino, credo sia nei geni», ha detto Trump in un'intervista. «E abbiamo un sacco di cattivi geni nel nostro Paese in questo momento». Il governo degli Stati Uniti ha fatto entrare nel Paese centinaia di migliaia di persone che sono criminali, ha affermato.

Il tycoon lo ha detto dopo aver falsamente affermato nel dibattito televisivo che gli immigrati di Haiti che vivono legalmente negli Stati Uniti mangiano gli animali domestici a Springfield, Ohio.

Due domeniche fa, durante un comizio in Arizona, ha affermato che, se Harris fosse eletta, «l'intero Paese si sarebbe trasformato in un campo di immigrati». Nella stessa occasione, ha chiesto la pena di morte per gli immigrati criminali che uccidono cittadini statunitensi.

Due giorni prima, in Colorado, aveva nuovamente giurato di «lanciare la più grande operazione di deportazione nella storia degli Stati Uniti» e aveva promesso: «Chiuderemo il confine. Fermeremo l'invasione di clandestini nel nostro Paese. Difenderemo il nostro territorio. Non ci faremo conquistare».

Caos causato da «pazzi della sinistra radicale»

In un'intervista - trasmessa una decina di giorni fa su Fox News - il 78enne ha messo in guardia dal possibile caos causato dai «pazzi radicali di sinistra» che circondano le elezioni statunitensi.

Ha anche parlato del «nemico interno», contro il quale sarebbe necessario intervenire militarmente se necessario.

Gli è stato chiesto se si aspettasse il caos il giorno delle elezioni: Trump ha detto che i suoi sostenitori non se lo aspettavano. Quando gli è stato chiesto di «agitatori» dall'estero, Trump ha detto: «Penso che il problema più grande sia il nemico interno».

Trump defenders will say he was "just joking" in his new interview when he talked about sending on the military to "handle" the left, but note that this is a not a new Trump position. A few links below. pic.twitter.com/6ffIVl5SfI — Orin Kerr (@OrinKerr) October 14, 2024

Trump si è lamentato: «Abbiamo persone molto cattive. Abbiamo persone malate, pazzi radicali di sinistra. E penso che siano loro il problema». L'ex presidente si è espresso a favore di un giro di vite contro di loro, «se necessario, attraverso la Guardia Nazionale, o se davvero necessario, attraverso l'esercito».

Come esempi di «nemici interni», ha citato politici come il deputato democratico Adam Schiff, che è un comprovato critico di Trump e ha svolto un ruolo di primo piano nel procedimento di impeachment contro l'ex presidente.

Trump ha affermato che i «nemici interni» sono più pericolosi dei nemici stranieri come la Cina o la Russia.

Yesterday, I reaffirmed how we can come together and support our fellow Americans in times of crisis.



Donald Trump suggested deploying the military against American citizens. He says our neighbors are “the enemy from within.” pic.twitter.com/l6jjuFY9TN — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 15, 2024

Harris controbatte e critica Trump

Anche Kamala Harris sta criticando Trump. Una decina di giorni fa, durante un comizio in North Carolina, ha criticato il 78enne per non aver voluto pubblicare le sue cartelle cliniche e per aver rifiutato di tenere un secondo dibattito televisivo: «Viene da chiedersi. Perché il suo team vuole nasconderlo?».

Kamala Harris critica Trump: tra le altre cose, lo accusa di non voler pubblicare le sue cartelle cliniche. Immagine: Keystone

Continuando, Harris ha detto: «C'è da chiedersi se hanno paura che la gente veda che è troppo debole e instabile per guidare l'America. È questo che sta succedendo?».

Anche il team della campagna della vicepresidente ha risposto alle dichiarazioni di Trump in un comunicato di una decina di giorni fa. Le dichiarazioni di Trump «dovrebbero allarmare tutti gli americani che hanno a cuore la loro libertà e sicurezza».

Donald Trump is not fit to be President of the United States.



We have the power to defeat him and his dangerous agenda at the ballot box: https://t.co/VbrfuqVy9P pic.twitter.com/1TrO71FHtq — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 13, 2024

Un testa a testa, ecco perché

Praticamente tutti i sondaggi danno un serratissimo testa a testa tra i due.

La vicinanza della corsa suggerisce anche che, nonostante l'estremismo di Trump, i Democratici non sono riusciti per la terza volta a mettere in campo un candidato che potesse ispirare fiducia sull'esito delle elezioni.

Una costante nella corsa alla candidatura presidenziale è l'importanza delle questioni economiche: in questo caso, gli elettori si fidano più di Trump che di Harris.

Ma Harris era ancora in vantaggio, anche se di poco, qualche giorno fa. E questo per quanto riguarda la domanda su quale candidato rappresenti il cambiamento. In questo caso, Harris è in vantaggio di cinque punti su Trump (45-40%). Si tratta di un piccolo calo rispetto ai nove punti di vantaggio di settembre (47% a 38%).

Chi è più bravo a mobilitare gli elettori afroamericani e ispanici?

Harris si è descritta come la «sfavorita» e ha annunciato che intensificherà la sua campagna la prossima settimana. La campagna di Harris si concentra in particolare sulla mobilitazione degli elettori afroamericani e ispanici.

Sebbene i sondaggi mostrino che è in testa tra questo gruppo di elettori, è in ritardo rispetto alle cifre raggiunte da Joe Biden nel 2020. Il sostegno di questo gruppo di elettori è considerato cruciale per un'eventuale vittoria democratica.

Il peso degli swing states

Tuttavia, le elezioni saranno decise in ultima analisi dagli swing states, con Harris che si concentra su Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, il cosiddetto Blue Wall. Stati che tradizionalmente votano a favore del Partito Democratico. Se il «muro blu» di questi tre Stati non dovesse reggere, è improbabile che Harris vinca le elezioni.

🇺🇸🗳️ Both #US presidential candidates, Kamala #Harris and Donald #Trump, are campaigning in #Pennsylvania trying to win over voters in that swing state.



The race remains tight with just over three weeks left before the November 5 election 👇 pic.twitter.com/gHZaiEUiAm — FRANCE 24 English (@France24_en) October 15, 2024

Da quando c'è Donald Trump, i repubblicani hanno guadagnato in modo significativo negli swing states del Nord. Arizona, Nevada e Georgia si trovano nel sud degli Stati Uniti - gli swing states della Sun Belt.

I sondaggi mostrano che Trump è in vantaggio di cinque punti in Arizona e Harris ha aumentato il suo vantaggio a quattro punti in Pennsylvania.

Tuttavia, il New York Times osserva nella sua analisi di qualche giorno fa che né Trump né Harris possono essere sicuri della vittoria in questi cruciali swing states. Altri sondaggi di rinomati istituti di ricerca d'opinione mostrano che le gare in entrambi gli Stati potrebbero essere più vicine.

La ricetta del successo di Trump

Ma perché Trump ha così tanto successo nonostante il suo estremismo?

Il tycoon può ancora contare su un seguito molto fedele che apprezza il suo stile diretto e controverso. Molti dei suoi sostenitori lo vedono come una persona che «dice quello che pensa senza filtri». Questa autenticità è una parte importante della sua immagine e piace a molti elettori.

Si affida anche a una retorica aggressiva che mobilita i suoi sostenitori. Non esita a fare dichiarazioni controverse o ad attaccare direttamente i suoi avversari, il che gli procura molta attenzione da parte dei media.

Si concentra su temi come l'immigrazione, dove utilizza una «strategia della paura» per mobilitare i suoi sostenitori. Sta facendo presa su molti elettori preoccupati per la sicurezza e la stabilità economica.

Segni di «paure profonde» e «odio»

Il professore di psicologia John Jost della New York University considera le dichiarazioni di Donald Trump nei suoi discorsi e sulla piattaforma Truth Social come segni di «paure profonde» e «odio» che il repubblicano potrebbe provare di fronte a una possibile sconfitta. «Trump sembra disperato e disposto a dire o fare qualsiasi cosa, indipendentemente dalla verità», spiega Jost.

Secondo un'analisi dell'AFP, a settembre Trump ha pubblicato circa 1.000 post su Truth Social, ovvero più di 30 al giorno. Più di un terzo di questi post erano direttamente diretti contro Kamala Harris.

Su Truth Social, Trump ha diffuso oltre 30 post al giorno solo nel mese di settembre. Immagine: Keystone

A proposito della vicepresidente, Trump sostiene che sia colpevole di «crimini» e che debba essere rimossa dall'incarico. L'ha etichettata alternativamente come «pazza», «bugiarda» o addirittura «mentalmente disturbata».

Un terreno per una possibile sfida elettorale

L'ex presidente utilizza sempre più spesso commenti vendicativi per fare appello ai suoi sostenitori più radicali e sta preparando il terreno per una possibile sfida elettorale.

Ad esempio, scrive che chiunque abbia imbrogliato nel 2020 o lo faccia nel 2024 sarà «perseguito in una misura mai vista nel nostro Paese».

«Anche per uno come me che ha osservato Trump per nove anni, questo è scioccante», dice Larry Sabato dell'Università della Virginia, descrivendo l'ulteriore radicalizzazione di Trump. "«Per la maggior parte della mia vita, un candidato che avesse fatto questo tipo di commenti contorti sarebbe stato squalificato dalla nomination"».