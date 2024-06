Le figlie di Putin appaiono in pubblico e provocano speculazioni

Katerina Tikhonova, figlia di Vladimir Putin, parla in video durante un forum economico a San Pietroburgo. Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin è solito tenere la sua famiglia lontana dagli occhi del pubblico. Ora, a sorpresa, entrambe le figlie hanno preso la parola in occasione di un forum economico a San Pietroburgo.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il «Forum economico internazionale» si sta svolgendo a San Pietroburgo.

Il programma prevede due nomi sorprendenti: Katerina Tikhonova e Mariya Vorontsova, le due figlie del capo del Cremlino Vladimir Putin.

Tikhonova si è espressa a favore della sostituzione delle importazioni con prodotti nazionali. Mostra di più

Dei figli di Vladimir Putin si sa poco. Il leader del Cremlino protegge il più possibile la sua famiglia e la sua vita privata dal pubblico.

«Putin teme che la sua famiglia possa diventare l'obiettivo dei servizi segreti di altri Paesi», ha dichiarato Matthew Schmidt, politologo dell'Università di New Haven, in un'intervista rilasciata a febbraio alla ZDF.

È possibile anche un movente finanziario: «Potrebbe usare la sua famiglia per nascondere denaro».

Quanti figli ha Putin?

Sul numero dei figli di Putin circolano diverse ipotesi. Due nomi sono ufficialmente noti: Katerina Tikhonova e Mariya Vorontsova.

È quindi ancora più sorprendente che entrambe le figlie si presentino a un forum economico a San Pietroburgo.

Ecco cosa ha detto Katerina Tikhonova

La 37enne Tikhonova è stata annunciata come direttrice generale di Innopraktika, un fondo per l'innovazione dell'Università Lomonosov di Mosca, e ha partecipato a una tavola rotonda in video.

Il fatto che sia la figlia di Putin non è stato esplicitamente menzionato, come riportato da Bild.

Tra gli altri partecipanti c'erano numerosi dirigenti, ad esempio dell'industria della difesa, e politici influenti. Nella tavola rotonda, Tikhonova si è espressa soprattutto a favore della sostituzione delle importazioni dall'estero con prodotti nazionali.

Questo vale anche per il settore militare: «La sovranità dello Stato è una delle questioni chiave degli ultimi anni, è la base della sicurezza della Russia», ha detto Tikhonova.

Contratti per un valore equivalente a 890 milioni di euro sono stati «trasferiti alle aziende russe dall'estero». Si tratta di ordini per un valore di 3,4 miliardi di euro.

Possibile ingresso in politica

Secondo gli osservatori, il fatto che il Cremlino faccia presentare la questione a Tikhonova potrebbe essere un'indicazione del fatto che le figlie di Putin potrebbero assumere un ruolo in politica in futuro.

Come direttrice generale di Innopraktika, Tikhonova potrebbe esercitare un'influenza sull'industria russa della difesa.

Nel suo discorso ha anche ringraziato Alexei Beloussov, recentemente nominato ministro della Difesa da Putin, per il suo sostegno. Secondo gli esperti, Beloussov ha il compito di potenziare in particolare l'industria della Difesa.

Secondo il programma venerdì, la figlia maggiore di Putin, Mariya Vorontsova, avrebbe parlato a San Pietroburgo del rapporto tra biologia ed economia.