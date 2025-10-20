  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Portogallo Le iconiche funicolari di Lisbona devono rimanere ferme, non sono a norma

SDA

20.10.2025 - 20:42

Le funicolari restano ferme
Le funicolari restano ferme
Keystone

L'Ufficio Investigativo sugli incidenti aerei e ferroviari portoghese ha dichiarato che le funicolari di Lisbona devono rimanere ferme.

Keystone-SDA

20.10.2025, 20:42

20.10.2025, 20:56

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio gli impianti non sono a norma. La chiusura servità anche per garantire che le funicolari siano dotate di sistemi di fissaggio e frenatura dei cavi «in grado di immobilizzare le cabine in caso di rottura del cavo».

Il cavo che collega le due cabine della funicolare Gloria di Lisbona, la cui disconnessione ha causato il deragliamento di una di esse all'inizio di settembre, con 16 morti, non rispettava i parametri di sicurezza.

I più letti

Ecco perché alcuni visitatori si sono sentiti male dopo la Sagra dell'Uva di Mendrisio
Perché Elon Musk ha così tanti soldi?
Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Allarme a New York per 432 Park: il supergrattacielo rischia di crollare

Altre notizie

Stati Uniti. Trump vince in appello su Guardia Nazionale a Portland

Stati UnitiTrump vince in appello su Guardia Nazionale a Portland

Guerra in Ucraina. Trump: «Kiev deve cedere il Donbass», Zelenky non vuole un incontro a Budapest

Guerra in UcrainaTrump: «Kiev deve cedere il Donbass», Zelenky non vuole un incontro a Budapest

Medio Oriente. Witkoff e Kushner volano da Netanyahu, Trump vuole la pace e minaccia Hamas

Medio OrienteWitkoff e Kushner volano da Netanyahu, Trump vuole la pace e minaccia Hamas

In Florida. Attentato sventato? L'FBI scopre una postazione da caccia puntata verso l'Air Force One di Trump

In FloridaAttentato sventato? L'FBI scopre una postazione da caccia puntata verso l'Air Force One di Trump