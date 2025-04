Il pontificato di papa Francesco in 11 iconiche immagini

Il vento solleva il mantello di Papa Francesco mentre pronuncia il suo discorso davanti all'Independence Hall, sabato 26 settembre 2015, a Filadelfia. KEYSTONE

Il pontificato di Jorge Mario Bergoglio sarà ricordato anche per i grandi gesti immortalati in foto iconiche che hanno fatto e faranno ancora la storia del mondo.

Dalla preghiera in una piazza San Pietro deserta durante il Covid alla sofferenza negli occhi mentre prova ad alzarsi dalla sedia a rotelle per raggiungere la papamobile e stare vicino ai fedeli, passando per il commuovente abbraccio ad un malato all'incontro con i migranti a Lampedusa.

Papa Francesco impartisce una benedizione straordinaria «Urbi et Orbi» - normalmente impartita solo a Natale e a Pasqua - da una Piazza San Pietro vuota, come risposta alla pandemia globale di coronavirus (COVID-19), in Vaticano, 27 marzo 2020. La benedizione è trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo, dando la possibilità ai fedeli collegati di ricevere l'indulgenza plenaria. KEYSTONE

Momenti che racchiudono il senso dei suoi anni alla guida della Chiesa cattolica, sempre dalla parte dei più deboli nel segno del rispetto e della solidarietà, ma anche dell'apertura e dei mea culpa.

La prima immagine, già densa di significato

L'abito bianco, per la prima volta senza mozzetta, stola e rocchetto, il tradizionale zuccotto e la croce che indossava già da cardinale.

La prima immagine pubblica di papa Francesco è il simbolo della semplicità, ostentata davanti alle centinaia di migliaia di fedeli riuniti a piazza San Pietro. «Fratelli e sorelle buonasera», le sue parole mentre sorridente si presenta alla folla, che lo accoglie con un boato.

Papa Francesco saluta la folla dal balcone centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano, mercoledì 13 marzo 2013. Il cardinale Jorge Bergoglio, che ha scelto il nome di Francesco, è il 266° pontefice della Chiesa cattolica romana. KEYSTONE

L'abbraccio storico con Benedetto XVI

Resterà per sempre impresso nella mente lo storico abbraccio tra i due papi, Francesco e Benedetto XVI.

Il bianco dei loro abiti si mescola al verde del parco di Castel Gandolfo.

È il 23 marzo 2013, a dieci giorni dall'elezione, e Bergoglio incontra per la prima volta il suo predecessore dimissionario in quello che resterà un evento unico e indimenticabile.

Un abbraccio storico. sda

Per il TIME è la «Person of the year»

Lo stesso anno Bergoglio finisce sulla copertina del Time che lo elegge «Person of the year». La rivista pubblica un semplice ritratto del Papa, ancora senza occhiali ma sempre con il suo immancabile sorriso.

Papa Francesco, persona dell'anno 2013 della rivista Time, è ritratto in una foto non datata della copertina della rivista fornita da Time, mercoledì 11 dicembre 2013. Secondo il Time, l'allora nuovo leader della Chiesa cattolica aveva cambiato in breve tempo la percezione della sua organizzazione in modo straordinario. KEYSTONE

In quasi tutte le immagini Bergoglio è sempre accanto ai fedeli, circondato dall'affetto delle persone in ogni angolo del mondo.

Simbolica la sua visita ai migranti appena sbarcati a Lampedusa, le strette di mano con i naufraghi e il lancio in mare della corona di fiori in ricordo di chi in quelle acque ha perso la vita.

In questa foto fornita dal quotidiano vaticano L'Osservatore Romano, Papa Francesco getta in mare una corona di fiori in memoria dei migranti morti nel tentativo di trovare una vita migliore per sé e per le proprie famiglie, durante la sua visita all'isola di Lampedusa, in Italia, lunedì 8 luglio 2013. KEYSTONE

È lui stesso, qualche anno dopo, a voler esporre al Palazzo Apostolico la croce donata da Mediterranea e composta da una serie di giubbotti salvagente.

Indimenticabili le immagini della tradizionale lavanda dei piedi del giovedì Santo, che Francesco decise di spostare dall'austera sede di san Giovanni in Laterano al carcere, prima in quello minorile di Casal del Marmo e poi in quello di Rebibbia, includendo anche rappresentanti femminili.

Una foto resa disponibile dalla Sala Stampa Vaticana mostra Papa Francesco mentre celebra la Messa «in coena Domini» e il rito della lavanda dei piedi il Giovedì Santo nel carcere femminile di Rebibbia, a Roma, Italia, 28 marzo 2024. KEYSTONE

Molti i viaggi

Dei suoi viaggi apostolici resteranno le immagini delle immense folle, gli abbracci e le continue «beffe» al cerimoniale per poter stare sempre vicino ai fedeli.

Sull'aereo papale non si sottrae alle domande dei giornalisti e negli incontri pubblici è pronto a mettersi in gioco. «Se uno è gay e cerca il Signore, chi sono io per giudicarlo? Non si devono discriminare o emarginare queste persone, lo dice anche il Catechismo», disse di ritorno dal Brasile.

Nel 2022, in Canada, indossò il tradizionale copricapo indiano donato dal capo indigeno Wilton Littlechild. «Chiedo umilmente perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene», disse.

Papa Francesco, a sinistra, aggiusta un copricapo tradizionale che gli è stato presentato dopo le sue scuse agli indigeni durante una cerimonia a Maskwacis, Alberta, nell'ambito della sua visita papale in Canada, lunedì 25 luglio 2022. KEYSTONE

Parole di rottura come quelle pronunciate il 24 settembre 2015 al Congresso statunitense, che per la prima volta nella storia ospitò un pontefice.

Iconica l'immagine di Francesco dal podio davanti al presidente Joe Biden e allo speaker della Camera John Boehner.

Papa Francesco si rivolge a una riunione congiunta del Congresso a Capitol Hill a Washington, giovedì 24 settembre 2015, entrando nella storia come primo pontefice a farlo. In ascolto dietro al Papa ci sono il vicepresidente Joe Biden e il presidente della Camera John Boehner dell'Ohio. KEYSTONE

Così come iconica è la foto della firma della storica dichiarazione congiunta all'Avana con il patriarca russo ortodosso Kiril. Era il 2016 e sei anni dopo la Russia avrebbe invaso l'Ucraina scatenando la guerra contro Kiev.

Papa Francesco, a sinistra, abbraccia il Patriarca ortodosso russo Kirill dopo aver firmato una dichiarazione congiunta all'aeroporto internazionale Jose Marti dell'Avana, a Cuba, venerdì 12 febbraio 2016. AP

Durante il suo Pontificato, Bergoglio non ha mai fatto mai mancare la sua presenza all'estero.

Nel 2014 – terzo Papa nella storia – si recò in Terra Santa per un momento di preghiera davanti al «Muro del pianto» di Gerusalemme.

Papa Francesco china il capo in preghiera dopo aver deposto un biglietto scritto in una fessura del Muro Occidentale, il luogo più sacro dell'ebraismo, a Gerusalemme, il 26 maggio 2014. KEYSTONE

Restano impresse nella mente, poi, le sue parole pronunciate dal palco allestito tra le macerie della guerra a Mosul, la cittadina irachena travolta dall'avanzata del Califfato dell'Isis.

Con l'avanzare dell'età e i sempre più continui acciacchi, l'immagine di papa Francesco è stata sempre più spesso accompagnata dalla sedia a rotelle, la stessa su cui sedeva lo scorso 24 dicembre durante l'apertura della Porta Santa.

Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro in occasione dell'inizio dell'Anno Giubilare Cattolico, in Vaticano, il 24 dicembre 2024. KEYSTONE

La stanchezza non l'ha mai fermato, ha cercato quanto più possibile di essere vicino ai fedeli, anche quando la malattia gli toglieva il fiato.