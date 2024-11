Robert F. Kennedy Jr., sarà il nuovo ministro della salute. Keystone

Proseguono le nomine di Donald Trump per la squadra di governo alla Casa Bianca. Come ministro alla Salute il presidente Usa eletto ha scelto l'ex candidato presidenziale e attivista no vax Robert F. Kennedy Jr.

SDA

Una decisione che ha fatto crollare a Wall Street le azioni delle aziende produttrici di vaccini.

Ai vertici della Giustizia, Trump ha nominato due suoi avvocati, Todd Blanche ed Emil Bove, mentre un altro, Dean John Sauer, sarà 'solicitor general', una figura che supervisiona e conduce il contenzioso governativo presso la corte suprema degli Stati Uniti.

Trump piazza i suoi fedelissimi anche in posti chiave dell'apparato giudiziario: «sono lieto di annunciare – scrive il tycoon in un comunicato diffuso dalla sua campagna – che Jay Clayton, di New York, presidente della Securities and Exchange Commission durante il mio primo mandato, dove ha svolto un lavoro incredibile, è nominato procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York».

Un procuratore chiave perchè ha competenza su Manhattan, sede di alcuni processi a carico del tycoon.

Intanto, secondo il New York Times, nei giorni scorsi Elon Musk avrebbe incontrato l'ambasciatore iraniano all'Onu per discutere delle tensioni con gli Usa.

SDA