Francia Marine Le Pen presenta la mozione di sfiducia al Governo Lecornu: «Avete il terrore delle urne»

SDA

16.10.2025 - 10:28

Marine Le Pen, leader di RN.
Marine Le Pen, leader di RN.
Keystone

Fischi e applausi per Marine Le Pen, salita alla tribuna dell'Assemblée Nationale questa mattina ad illustrare la mozione di sfiducia del suo partito, il Rassemblement National (RN) contro il governo di Sébastien Lecornu.

Keystone-SDA

16.10.2025, 10:28

16.10.2025, 10:42

La Le Pen ha definito la manovra 2026 presentata dal governo «un museo di tutti gli orrori collezionati per anni nei cassetti del ministero dell'Economia» puntando il dito contro la «pietosa coalizione» per salvare Emmanuel Macron.

Marine Le Pen ha detto che i macroniani e la gauche hanno «fatto di tutto per evitare di tornare alle urne», ma – ha esclamato fra le grida dei deputati presenti – «ci ritornerete, e lo farete a testa bassa e con il volto disfatto, tornerete davanti ai vostri elettori con il disonore di chi ha puntato sui rinvii».

Breve ma decisa la risposte di Lecornu

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha risposto brevemente ma in modo molto deciso all'illustrazione delle mozioni di sfiducia al suo governo.

L'esecutivo «non ha paura del popolo», ha detto Lecornu con forza rivolto ai banchi della destra, dove siede Marine Le Pen, ricordando alla leader dell'estrema destra le diverse occasioni nelle quali ha avuto occasione di presentarsi alle elezioni e in cui è uscita sconfitta.

«Davanti a voi – ha detto Lecornu – avete un governo sostenuto da una base abbastanza ampia di deputati per stare in piedi».

Francia. Lecornu punta su 30 miliardi e sospende le pensioni per salvare il governo

FranciaLecornu punta su 30 miliardi e sospende le pensioni per salvare il governo

Voto prima di mezzogiorno?

Fra le proteste dell'estrema destra, Lecornu ha poi accusato Le Pen «di mentire davanti ai francesi» rinviando al voto, «un momento di verità» fra «ordine repubblicano» e «disordine».

«Le elezioni presidenziali arriveranno – ha concluso – lei avrà l'occasione di fare campagna elettorale, per ora non prendete in ostaggio la manovra».

Il dibattito continua con la dichiarazione di voto dei partiti, poi si passerà al voto di ognuna delle due mozioni, che dovrebbe arrivare prima di mezzogiorno.

Francia. Lecornu cambia gioco e sospende la riforma delle pensioni, richiesta principale dei socialisti

FranciaLecornu cambia gioco e sospende la riforma delle pensioni, richiesta principale dei socialisti

