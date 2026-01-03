Dal 2013, gli Stati Uniti e il Venezuela di Nicolas Maduro hanno avuto una serie di controversie sulla correttezza delle elezioni, sull'embargo petrolifero, sul traffico di droga e sulla migrazione.

Operazione spettacolare a Caracas, Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro Dopo settimane di tensioni, nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela sferrando un raid areo sulla capitale Caracas, culminato con la cattura di Maduro che, insieme alla moglie, «sono stati portati fuori dal Paese». 03.01.2026

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato di aver lanciato un "attacco su larga scala" al Venezuela. Ecco un promemoria delle principali controversie tra i due Paesi.

La democrazia

Washington, come parte della comunità internazionale, non riconosce la legittimità del socialista Nicolas Maduro come presidente del Paese.

Dopo la violenta repressione delle manifestazioni seguite alla sua prima elezione nel 2013, gli Stati Uniti hanno sanzionato diversi alti funzionari del Paese per violazione dei diritti umani. Hanno definito «illegittima» la sua rielezione nel 2018, seguita da quella del 2024, che l'opposizione sostiene di aver vinto.

Tra il 2019 e il 2023, Washington, seguita da una sessantina di altri Paesi, ha persino riconosciuto il leader dell'opposizione Juan Guaido come «presidente ad interim», spingendo Caracas a interrompere le relazioni diplomatiche.

Accuse di interferenza

Il Venezuela ha ripetutamente accusato gli Stati Uniti di ingerenza. Nel 2019, dopo un tentativo di insurrezione da parte dei militari, Nicolas Maduro ha affermato che Washington aveva ordinato «un colpo di Stato fascista».

L'anno successivo, il presidente venezuelano ha accusato il suo omologo americano Donald Trump di aver «diretto» un tentativo di «incursione armata» via mare, a cui avevano preso parte due ex soldati americani. Washington ha negato qualsiasi coinvolgimento.

«No ai colpi di Stato fomentati dalla CIA», aveva dichiarato Nicolas Maduro a ottobre, dopo che Donald Trump aveva affermato di aver autorizzato azioni clandestine dell'agenzia di intelligence contro il Venezuela.

Embargo petrolifero statunitense

Con l'obiettivo di soffocare economicamente il Paese e spodestare Nicolas Maduro dal potere, nel 2019 Washington ha imposto un embargo sul petrolio venezuelano, che ha colpito la spina dorsale della fragile economia del Venezuela.

Prima dell'entrata in vigore dell'embargo, il petrolio rappresentava il 96% del reddito nazionale e tre quarti delle entrate petrolifere provenivano da clienti americani.

Ora il Paese vende la sua produzione di petrolio sul mercato nero a prezzi molto più bassi, in particolare alla Cina. Nelle ultime settimane, Washington ha annunciato un "blocco totale" contro le "petroliere sottoposte a sanzioni" dirette o in partenza dal Venezuela - una "minaccia grottesca" agli occhi di Caracas - e ha sequestrato diverse navi.

Quest'anno Donald Trump ha posto fine alle licenze operative che consentivano alle multinazionali di operare nonostante le sanzioni. La compagnia americana Chevron ha una licenza speciale da luglio.

Dai 3,5 milioni di barili/giorno del 2008, la produzione è scesa a meno di un milione di barili/giorno oggi, secondo l'OPEC, a causa delle sanzioni statunitensi e del collasso di un sistema estrattivo minato da corruzione e cattiva gestione.

Il Venezuela, che ha attraversato una grave crisi economica tra il 2014 e il 2021, rimane in una situazione precaria per la quale Maduro incolpa le sanzioni imposte da Washington.

Accuse di traffico di droga

Nel marzo 2020, Nicolas Maduro è stato accusato negli Stati Uniti di "narcoterrorismo" e Washington ha offerto 15 milioni di dollari per qualsiasi informazione che portasse al suo arresto.

Questa taglia è stata aumentata a 25 milioni di dollari da Washington all'inizio del 2025, dopo il giuramento del presidente venezuelano per un terzo mandato, e poi a 50 milioni di dollari in agosto, prima che gli Stati Uniti dispiegassero una grande forza militare nel Mar dei Caraibi e lanciassero attacchi contro sospetti trafficanti di droga.

Washington accusa Nicolas Maduro di gestire il «Cartello dei Soli», la cui esistenza è ancora da dimostrare secondo molti esperti. Maduro nega e accusa Washington di voler sottrarre il suo petrolio.

I migranti

Donald Trump, che ha fatto della lotta all'immigrazione una priorità del suo secondo mandato, ha incolpato Caracas per l'arrivo di un gran numero di migranti venezuelani. Ha accusato Caracas di aver «spinto» negli Stati Uniti «centinaia di migliaia di persone dalle carceri» e «detenuti di ospedali psichiatrici».

Secondo le Nazioni Unite, dal 2014 circa otto milioni di venezuelani - circa un quarto della popolazione - sono fuggiti dalla crisi economica e politica, la maggior parte verso Paesi dell'America Latina, altri verso gli Stati Uniti.

Donald Trump ha revocato lo status di protezione temporanea di cui godevano centinaia di migliaia di venezuelani a causa della crisi nel loro Paese. Quest'anno ne ha espulsi diverse migliaia.

In primavera, gli Stati Uniti hanno inviato 252 venezuelani in una prigione di El Salvador, dove sono stati accusati senza prove né processo di appartenere a una banda.

Hanno trascorso lì quattro mesi prima di essere rimpatriati a Caracas, che, come le ONG, ha denunciato le «torture» subite durante la detenzione.