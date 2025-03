Proposte controverse di Kennedy: «Contro il morbillo niente vaccino, ma vitamina A e olio di merluzzo»

Il ministro della salute Robert F. Kennedy Jr. fa proposte controverse nella lotta al morbillo. Win McNamee/POOL Getty Images/AP/dpa

Il numero di casi di morbillo è in aumento negli Stati Uniti e il ministro della salute Robert F. Kennedy Jr., a lungo negazionista dei vaccini, avanza proposte controverse.

dpa / toko dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il numero di casi di morbillo continua a crescere negli Stati Uniti.

Nel frattempo, il controverso segretario alla Sanità Robert F. Kennedy Jr. sta dando suggerimenti controversi, come l'assunzione di vitamina A o di olio di fegato di merluzzo.

In un'intervista ha anche affermato, ad esempio, che le vaccinazioni hanno effetti collaterali e che ci sono stati anche dei decessi. Queste affermazioni non sono scientificamente provate.

Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose e, in casi estremi, può essere mortale. Mostra di più

Nel sud degli Stati Uniti, il numero di casi di morbillo continua ad aumentare e il nuovo ministro della sanità Robert F. Kennedy Jr. sta dando consigli controversi.

Nei due Stati particolarmente colpiti, il Texas e il New Mexico, il numero di casi è salito a circa 300, secondo le autorità locali. Con rarissime eccezioni, tutte le persone infette non erano state vaccinate.

A febbraio un bimbo è addirittura morto. All'epoca, i casi confermati nello Stato del Texas erano 124.

L'epidemia è iniziata a fine gennaio

Secondo il «New York Time», l'epidemia è iniziata a fine gennaio, quando sono stati scoperti due casi nella comunità rurale di Gaines County, al confine occidentale dello Stato. Da lì il morbillo si è diffuso nel vicino New Mexico, dove si è verificato un decesso che non è stato ancora del tutto chiarito.

Kennedy Jr, che aveva già messo in dubbio le vaccinazioni negli anni precedenti e che ha ripetutamente sostenuto le sue posizioni anti scientifiche durante la pandemia da Covid-19, ha spiegato l'importanza dell'immunizzazione in diverse interviste, ma l'ha anche definita una decisione personale.

Allo stesso tempo, in un'intervista a «Foxnews», canale conservatore vicinissimo al presidente Donald Trump, ha affermato, ad esempio, che le vaccinazioni hanno effetti collaterali e possono causare la morte.

L'immunizzazione, a suo dire, è anche la causa di tutte le malattie che causano il morbillo. In altre interviste ha fatto riferimento alla vitamina A e all'olio di fegato di merluzzo come cure da adottare.

La vaccinazione è la migliore protezione

La professoressa di biologia Kirsten Hokeness della Bryant University non è d'accordo: il metodo migliore per prevenire il morbillo è la vaccinazione.

Non ci sono prove che gli altri rimedi proposti, come la vitamina A, abbiano qualche effetto. Il professore di immunologia Scott Weaver, dell'Università del Texas, ha dichiarato che in passato non c'erano praticamente epidemie di morbillo perché la maggior parte delle persone era vaccinata.

Nella contea di Gaines, dove è iniziata l'epidemia, il tasso di vaccinazione è dell'82%, secondo la PBS. Per l'autorità sanitaria statunitense CDC, i focolai possono verificarsi se il tasso di vaccinazione scende al di sotto del 95%.

Secondo l'Istituto tedesco Robert Koch (RKI), per debellare il morbillo è necessaria un'immunità di gregge pari al 95% della popolazione.

Altamente contagioso e in casi estremi anche mortale

Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose e, in casi estremi, può causare la morte.

Si trasmette attraverso le goccioline di saliva emesse dal corpo, ad esempio, quando si parla, si tossisce e si starnutisce. Il virus provoca sintomi in quasi tutte le persone non protette. Questi includono febbre, tosse e la tipica eruzione cutanea che si diffonde su tutto il corpo.

Le infezioni da morbillo sono di nuovo in aumento anche in Svizzera.

Dopo una grande epidemia nel 2019 con 220 casi, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha registrato un solo caso nel 2021 e nel 2022, presumibilmente un effetto collaterale delle misure contro il Covid.

40 persone sono state infettate dal morbillo nel 2023 e 94 nel 2024. Nel 2025 i casi sono stati 21.

L'UFSP raccomanda la vaccinazione combinata contro il morbillo, la rosolia e la parotite (vaccino MOR) e dal 2023 preferibilmente in combinazione con quella contro la rosolia, la parotite e la varicella (MMRV).