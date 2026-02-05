Il CEO del WEF Borge Brende deve giustificarsi. KEYSTONE

I nuovi documenti degli Epstein Files hanno messo il CEO del World Economic Forum, Børge Brende, di fronte alla necessità di fornire spiegazioni. Messaggi interni e incontri congiunti con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein contraddicono le dichiarazioni precedenti.

Brende li aveva inizialmente negato, ma ora ammette gli incontri e i messaggi.

Klaus Schwab contraddice nettamente il racconto del CEO; il WEF sta facendo indagare il caso esternamente. Mostra di più

I file di Epstein mettono ora anche l'amministratore delegato del WEF, Børge Brende, di fronte alla necessità di fornire spiegazioni.

I file appena pubblicati documentano almeno tre cene tra Børge Brende e Jeffrey Epstein a New York e 27 messaggi scambiati tra il 2018 e il 2019. Le e-mail e le chat hanno un tono familiare; tra le altre cose, Brende ha descritto Epstein come un «brillante padrone di casa», come ha riportato il Blickgiovedì.

I contatti hanno avuto luogo durante il periodo in cui il CEO era presidente e amministratore delegato del Forum economico mondiale con sede a Cologny, vicino a Ginevra.

All'epoca, giova ricordare, Esptein era già stato condannato per reati sessuali dal 2008.

A novembre, il norvegese ha dichiarato al quotidiano «Aftenposten» di non aver avuto alcun contatto con l'americano e di non aver mai chiesto un incontro.

In seguito alla pubblicazione dei nuovi documenti, tuttavia, ha ammesso che questa dichiarazione era «errata». All'epoca aveva «inteso la questione in modo diverso» e si era pentito di non aver controllato meglio il background del finanziere condannato per reati sessuali.

Schwab contraddice il racconto di Brende

Il CEO del WEF ha poi dichiarato ai media norvegesi di non sapere nulla dei reati di Epstein e di essere profondamente pentito degli incontri.

Secondo un articolo della NZZ, il 60enne ha dichiarato in una lettera interna al Consiglio di Fondazione del WEF di aver informato la direzione del Forum dopo che le accuse contro Epstein sono state rese note nel 2019. Si riferiva a Klaus Schwab.

Schwab contraddice con veemenza questo resoconto.

Il fondatore del WEF ha dichiarato al Blick di non essere mai stato informato dei contatti tra i due, né verbalmente né per iscritto.

Non ha «mai approvato» tale comportamento e ha informato la direzione del WEF e la Commissione federale di vigilanza sulle fondazioni.

L'ideatore del World Economic Forum si riserva il diritto di intraprendere azioni legali qualora le dichiarazioni di Brende venissero diffuse.

Nel frattempo, il WEF ha annunciato una revisione esterna indipendente. Né il Forum né il suo CEO hanno voluto commentare ulteriormente la vicenda mentre questa è in corso.

L'indagine dovrà chiarire, tra l'altro, se Schwab sia stato effettivamente informato e se siano state violate le regole interne di compliance.

In Norvegia, le prime voci chiedono conseguenze.

Il leader del partito liberale Guri Melby ha dichiarato al portale «Nyhetsblikk» che la questione solleva domande fondamentali sulla credibilità di Brende.

Deve valutare se è ancora accettabile come Presidente del WEF.