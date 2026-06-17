  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dichiarazione congiunta Leader G7: «Più armi all'Ucraina e rafforzeremo le sanzioni contro la Russia»

SDA

17.6.2026 - 09:32

Il presidente Volodymyr Zelensky, presente ieri a Évian, ha incassato il sostengo del G7 «nella difesa della libertà, sovranità e integrità territoriale» dell'Ucraina. (foto di ieri)
Il presidente Volodymyr Zelensky, presente ieri a Évian, ha incassato il sostengo del G7 «nella difesa della libertà, sovranità e integrità territoriale» dell'Ucraina. (foto di ieri)
Keystone

I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono «uniti nel nostro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale». Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Évian (F).

Keystone-SDA

17.06.2026, 09:32

17.06.2026, 09:48

I leader hanno «concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio». Al contempo «ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas».

«Riaffermiamo la nostra solidarietà al popolo ucraino, le cui infrastrutture critiche e il cui patrimonio culturale sono sotto attacco» e «lodiamo l'Ucraina per la sua resilienza e per i progressi compiuti in prima linea negli ultimi mesi e sottolineiamo che ora c'è un rinnovato slancio», aggiungono i leader.

«Siamo inoltre pronti a concedere all'Ucraina licenze per aumentare la sua produzione militare. Sottolineiamo l'importanza della resilienza energetica, sulla base delle esigenze e delle priorità definite dalle autorità ucraine. Abbiamo concordato di fornire ulteriore sostegno all'Ucraina per consentire al paese di affrontare il prossimo inverno».

I più letti

Il vincitore democratico Graham Platner non è un politico qualunque: tatuaggio nazista, messaggi osceni alle donne...
Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3
Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona
Ecco le 10 migliori canzoni dei Mondiali di calcio di tutti i tempi
Allerta canicola da giovedì in Ticino

Altre notizie

Vertici. G7: Parmelin soddisfatto dell'organizzazione in Svizzera

VerticiG7: Parmelin soddisfatto dell'organizzazione in Svizzera

Via libera. Il G7 plaude all'intesa USA-Iran e offre il proprio sostegno

Via liberaIl G7 plaude all'intesa USA-Iran e offre il proprio sostegno

Giustizia. Brasile: Eduardo Bolsonaro condannato a oltre 4 anni per il golpe del padre

GiustiziaBrasile: Eduardo Bolsonaro condannato a oltre 4 anni per il golpe del padre