Tensioni con gli USA Il leader della Groenlandia: «Noi scegliamo la Danimarca»

SDA

13.1.2026 - 16:14

I due leader durante la conferenza odierna.
I due leader durante la conferenza odierna.
Keystone

«Scegliamo la Danimarca» sugli Stati Uniti. Lo ha detto il leader del governo autonomo groenlandese, Jans-Frederik Nielsen, in conferenza stampa con la premier danese Mette Fredriksen.

Keystone-SDA

13.01.2026, 16:14

13.01.2026, 16:31

«La Groenlandia non è in vendita», ha ripetuto Nielsen, sottolineando che «non vuole essere comprata dagli Stati Uniti, non vuole essere controllata dagli Stati Uniti». E ha aggiunto: «Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l'Unione Europea».

La Danimarca «non sta cercando il conflitto, ma il messaggio è chiaro: la Groenlandia non è in vendita», ha dal canto suo affermato Frederiksen, indicando che la Nato deve «difendere la Groenlandia tanto quanto ogni altro millimetro del suo territorio».

La Danimarca sta affrontando una «pressione inaccettabile» da parte del più stretto alleato riguardo alla Groenlandia, ha poi detto la premier, avvertendo che sul tema «ci aspetta la parte più difficile».

